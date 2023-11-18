Тамара Гверцители впервые высказалась о войне

Певица грузинского происхождения Тамара Гвердцители, которая пропала и практически не появлялась на публике с начала российского вторжения в Украину, впервые заговорила о войне.
Гвердцители, которая выехала из террористической России и перестала выступать там, провела своей концерт в Казахстане. Там она спела популярные хиты, один из которых - песня "Свеча".
Анонсируя любимую песню своих поклонников, Гвердцители заговорила о войне. Об этом сообщил пропагандистский телеграмм-канал "Хуже и не скажешь".
"Сегодня в мире творится такое, что каждый из нас в душе должен зажечь свою свечу добра, мира, человечности", – сказала певица.
Напомним, ранее россияне взбесились из-за гастрольного тура Гвердцители по США. Российское гражданство грузинка Гвердцители получила ещё в 2000 году, но россияне просят его аннулировать, а также лишить артистку возможности зарабатывать в России.
Ранее стало известно о том, что российская певица украинского происхождения, которая поддержала военное вторжение России в Украину, Лолита Милявская, проиграла суд и теперь должна будет выплатить 3 миллиона рублей (1 млн 220 тысяч гривен).
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