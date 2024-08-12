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Такая же улыбчивая, как прежде: Кейт Миддлтон появилась в новом видеоролике

Анна Подгорная
12 августа 2024, 14:27
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Компанию принцессе Кэтрин составил ее муж Уильям в весьма непривычном для него образе.
принц Уильям, Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон новости - принцесса Кэтрин появилась на видео про Олимпиаду-2024 / коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales

С начала 2024 года Кейт Миддлтон исчезла из информационного пространства в связи с онкологией. Долгое время она избегала выходов в свет из-за лечения от рака и его последствий.

Сейчас принцесса Кэтрин с позволения врачей может себе позволить иногда возвращаться к былой публичности. К примеру, недавно Кейт Миддлтон приняла участие в съемках ролика, приуроченного к завершению Олимпиады-2024.

В кадре она появилась в кэжуал-образе: полосатом лонгсливе с вырезом-лодочкой, тонкой цепочкой на шее и с распущенными и уложенными на одну сторону крупными волнами волосами. Ее супруг-принц составил Кэтрин компанию в серо-голубой футболке поло и с заметной щетиной.

видео дня

Принц и принцесса Уэльские на видео поздравили британских спортсменов с их успехами на Олимпийских играх в Париже и поблагодарили их за прекрасное зрелище от лица британского народа. Ролик появился на официальной странице принца Уильяма и его жены в Instagram.

принц Уильям, Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон новости - принцесса Кэтрин появилась на видео про Олимпиаду-2024 / instagram.com/princeandprincessofwales

Кто такая Кейт Миддлтон

Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.

К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

инфографика Кейт Миддлтон
Кто такая Кейт Миддлтон / Инфографика Главред

Кейт Миддлтон - последние новости:

Ранее стало известно, как выглядело второе свадебное платье Кейт Миддлтон. Широкая публика видела лишь один наряд принцессы, однако для частной вечеринки по случаю бракосочетания Кэтрин подобрала другой лук.

Также источник из окружения принца и принцессы Уэльских сообщил, как изменились отношения в их браке на фоне онкологии и сложного лечения Кэтрин.

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