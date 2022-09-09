"Так можно что-то подцепить": Волочкова вышла в люди с любимым, но стала посмешищем

Волочкова вышла в люди с любимым, но стала посмешищем / скриншот

Российская балерина Анастасия Волочкова показала своего очередного ухажера, чем вызвала возмущение своих поклонников.

На своей страничке она опубликовала фото с "таинственным Сашей" в машине. Также на снимок Волочкова наложила эффект, который не сильно оценили ее подписчики.

"Нет слов! Угораем с любимым", - подписала фото балерина.

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Поклонники посоветовали Волочковой не так часто менять партнеров ну от души посмеялись над любимицей.

Анастасия Волочкова / скриншот

"Шок контент", "Нет слов", "Анастасия, вы чувство любовь, опошлили уже дальше некуда. Не произносите это слово, характеризуя им беспорядочные связи. Называйте свои отношения такими, какими они являются, но о слове "любовь" забудьте", "Опять свадьба!", "Так можно что-то подцепить. Нельзя так часто менять мужиков", - писали в комментариях под постом Волочковой.

Напомним, ранее Волочкова разгневала россиян серией снимков с бани. Как известно, опальная балерина большая любительница "попариться". На своей страничке в Instagram она решила показать, как проходил один из ее сеансом с новым банщиком.

Также мы писали, что Волочкову раскритиковали за нескромный наряд. На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, на котором позировала в платье без бюстгальтера. В таком образе она снималась в новом клипе на свою песню.

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