"Так можно что-то подцепить": Волочкова вышла в люди с любимым, но стала посмешищем

Анастасия Волочкова решила показать своего нового мужчину.
Российская балерина Анастасия Волочкова показала своего очередного ухажера, чем вызвала возмущение своих поклонников.
На своей страничке она опубликовала фото с "таинственным Сашей" в машине. Также на снимок Волочкова наложила эффект, который не сильно оценили ее подписчики.
"Нет слов! Угораем с любимым", - подписала фото балерина.
Поклонники посоветовали Волочковой не так часто менять партнеров ну от души посмеялись над любимицей.
"Шок контент", "Нет слов", "Анастасия, вы чувство любовь, опошлили уже дальше некуда. Не произносите это слово, характеризуя им беспорядочные связи. Называйте свои отношения такими, какими они являются, но о слове "любовь" забудьте", "Опять свадьба!", "Так можно что-то подцепить. Нельзя так часто менять мужиков", - писали в комментариях под постом Волочковой.
Напомним, ранее Волочкова разгневала россиян серией снимков с бани. Как известно, опальная балерина большая любительница "попариться". На своей страничке в Instagram она решила показать, как проходил один из ее сеансом с новым банщиком.
Также мы писали, что Волочкову раскритиковали за нескромный наряд. На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, на котором позировала в платье без бюстгальтера. В таком образе она снималась в новом клипе на свою песню.
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