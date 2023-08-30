Из-за невысокой востребованности престарелая певичка подбирает крошки былой славы на местечковых фестивалях.

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Таисия Повалий во время концерта в Уфе накинулась на Украину / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tpovaliy_best, instagram.com/tpovaliyofficial

Украинская певица Таисия Повалий всегда умела удивлять - яркие образы и волшебный тембр принесли ей статус любимицы публики. Умение вызвать у толпы эмоцию артистка сохранила, правда теперь эти эмоции исключительно негативные.

Повалий оказалась среди тех звезд, кто сбежал в страну-оккупанта во время войны. Она выбрала для себя не позицию молчаливой "голубки мира", как сделала Лорак, а путь пропутинской пропагандистки, которая при каждом удобном случае унижает Украину - страну, которая сделала ее знаменитой.

Так недавно на Z-концерте в Уфе она выступила с песней, прославляющей страну-оккупанта. Но сперва она призналась ей в любви. "Хочется сегодня сказать слова благодарности любимой стране, великой стране. Россия, я люблю тебя", - с натянутой улыбкой произнесла запроданка.

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После выступления Повалий дала небольшое интервью, в котором облила помоями "бездуховную" Украину: "В наше время обязательно нужны песни патриотические. Время такое, понимаете. Чем больше на нас хотят посягнуть, тем мы должны быть сплоченнее, быть патриотически настроены, должны созидать, быть вместе. Я думаю именно такие песни растят ту молодежь, которую нельзя будет потом вот так вот подкупить. Когда был переворот в Украине, я жила там. Я знаю на своем опыте, как это сложно и как людям не хватало духовного воспитания, чтобы все переживали за семьи, чтобы все думали о своем будущем. Поэтому патриотическая песня воспитывает духовность. И я уверена, что будущее у России великое. И наша молодежь – она могучая, она мудрая". Видео появилось на одном из фан-аккаунтов запроданки в Instagram.

Смотрите интервью Таисии Повалий после выступления в стране-агрессоре:

Ранее запроданка Таисия Повалий развлекала россиян в новогоднюю ночь под песню Червона Рута: пока "хорошие русские" развлекались, их ракеты атаковали мирных украинских жителей.

Также бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк припечатал Повалий за пресмыкание перед Путиным, и придумал наказание для певицы-предательницы и ей подобных.

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