'Та что это такое': муж Ефросининой раскритиковал изменения во внешности ведущей

Маша Ефросинина / instagram.com/mashaefrosinina/

Украинская телеведущая Маша Ефросинина рассказала о том, как ее муж вернулся на ротацию и как себя вел.

Как рассказала Ефросинина в программе "Сніданок 1+1", она вернулась в Киев в августе, потому как ее муж Тимур вернулся на ротацию в Киев. По словам Ефросининой, у нее было несколько причин, чтобы приехать в Украину в августе.

"Я много раз говорила о том, что я уехала ради детей. Если бы не дети, не маленькие, я бы никуда не ехала. Во-первых, День независимости. Во-вторых, я соскучилась сильно. В-третьих, моему мужу дали увольнение из добровольческого отряда, у него ротация, я села и приехала сюда", - говорит она.

Маша Ефросинина и ее муж Тимур. Instagram

"Он сильно изменился. Он больше в себе. То, что он видит и то, что он говорит: "Маша, там совсем другая жизнь. Там все по-другому". Я все жду, что он немного отойдет, разговорится и расскажет больше подробностей. А если по такому жизненному, то ему не нравится, что я похудела. Сказал: "Да что это такое?", - поделилась Маша.

Напомним, ранее муж Маши Ефросининой записался в добровольческий батальйон, при этом сама телеведущая ничего об этом не знала. Об этом селебрити рассказала в интервью Алесе Бацман. "Тимур сообщил мне, что он оказывается уже несколько недель как в добровольческом отряде. Он мне не говорил, он поставил меня перед фактом и я понимала, что я его не уговорю", - рассказала Ефросинина.

По ее словам ее муж не говорит, где он. "Я поняла, что теряю над всем контроль", - говорит она. "Я потеряла свою жизнь. И этот страх, в котором я уже не знаю, как жить", - добавляет ведущая.

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