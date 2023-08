Сыновья Майкла Джексона после долгого перерыва появились на публике

Сыновья Майкла Джексона выросли и превратились во взрослых красавцев.

Майклу Джексону на днях могло исполниться 65 лет/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Двое сыновей Майкла Джексона, Принс и Бланкет, выглядели неузнаваемыми на фотографии во время редкой прогулки в Лас-Вегасе во вторник, в день, когда их покойному отцу исполнилось бы 65 лет.

26-летний Принс и 21-летний Бланкет (настоящее имя Принц Майкл Джексон II) были замечены болтающими с гостями в курортном отеле и казино Mandalay Bay после посещения шоу Michael Jackson ONE by Cirque du Soleil, пишет The Daily Mail.

Шоу основано на лучших хитах Джексона и включает акробатику, танцы и визуальные эффекты, которые погружают публику в его музыку.

На шоу Принс был одет в серую футболку, синие джинсы и синюю бейсболку. Он также носил хорошо подстриженную короткую бороду. Тем временем Бланкет, которого редко можно увидеть на публике, носил повседневную черную рубашку с соответствующими брюками и туфлями.

Их отец-певец Майкл, выпустивший мегахиты Thriller, Beat It и Billie Jean, умер в июне 2009 года в возрасте 50 лет после острой интоксикации пропофолом и бензодиазепином в своем доме в районе Лос-Анджелеса.

Напомним, ранее племянник легендарного музыканта Майкла Джексона, Джафар, сыграет его в биографическом фильме от маститого режиссера Антуана Фукуа.

Ранее также стало известно о том, что многие считают смерть и погребение артиста одной огромной мистификацией, и верят, что он все еще жив. Одной из приверженок этой теории является Перл Джуниор, американская журналистка, которая специализируется на расследованиях мистификаций.

