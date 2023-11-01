Сын Кардашьян показал средний палец папарацци: момент попал на видео

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Ким Кардашьян велела тут же это все прекратить / Коллаж Главред, фото Instagram/kimkardashian, криншот видео

Сын светской львицы Ким Кардашьян Сент-Уэст стал героем нового вирусного видео.

На нем 7-летний сын Ким Кардашьян и Канье Уэста выходит из машины со своими друзьями и тут же поднимает средний палец папарацци, которые ждали прибытия семьи в ресторан после баскетбольной тренировки в прошлую пятницу.

Как только мальчик сделал неуместный жест, его мама, одетая в кожаные штаны и черное боди, шлепнула его по руке и сказала: "Прекрати!"

видео дня

Это не первый вульгарный инцидент мальчика с папарацци. Так, известно, что 43-летней Кардашьян пришлось наказать его в прошлом месяце, когда он вел себя таким же образом после тренировки в Спортивной академии.

На видео - неловкий момент сына Кардашьян:

Kanye West’s son Saint West hopped out the car with his mom and friends, then he flipped off the paparazzi ? pic.twitter.com/S1pSxbBWII — Daily Loud (@DailyLoud) October 31, 2023

Напомним, ранее 38-летняя светская львица Хлои Кардашьян - часть клана Кардашьян-Дженнер, показала огромный рубец на лице.

Ранее также старшая сестра семейства Кардашьян Кортни снова порадовала своих поклонников и подписчиков в социальной сети Instagram. Она поделилась очень откровенными кадрами, выставив свою аппетитную фигуру на всеобщее обозрение.

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