Сын Кардашьян показал средний палец папарацци: момент попал на видео

Сын светской львицы Ким Кардашьян Сент-Уэст стал героем нового вирусного видео.
На нем 7-летний сын Ким Кардашьян и Канье Уэста выходит из машины со своими друзьями и тут же поднимает средний палец папарацци, которые ждали прибытия семьи в ресторан после баскетбольной тренировки в прошлую пятницу.
Как только мальчик сделал неуместный жест, его мама, одетая в кожаные штаны и черное боди, шлепнула его по руке и сказала: "Прекрати!"
Это не первый вульгарный инцидент мальчика с папарацци. Так, известно, что 43-летней Кардашьян пришлось наказать его в прошлом месяце, когда он вел себя таким же образом после тренировки в Спортивной академии.
На видео - неловкий момент сына Кардашьян:
Kanye West’s son Saint West hopped out the car with his mom and friends, then he flipped off the paparazzi ? pic.twitter.com/S1pSxbBWII— Daily Loud (@DailyLoud) October 31, 2023
Напомним, ранее 38-летняя светская львица Хлои Кардашьян - часть клана Кардашьян-Дженнер, показала огромный рубец на лице.
Ранее также старшая сестра семейства Кардашьян Кортни снова порадовала своих поклонников и подписчиков в социальной сети Instagram. Она поделилась очень откровенными кадрами, выставив свою аппетитную фигуру на всеобщее обозрение.
Вас также может заинтересовать:
- Еще один малыш в клане: Кортни Кардашьян объявила о беременности
- Вот это ракурс: Кардашьян в одном купальнике сделала "колесо" на пляже
- Кардашьян выгуляла сумку за полмиллиона долларов: как она выглядит