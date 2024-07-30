Сын Брэда Питта и Анджелины Джоли попал в больницу после ДТП

Вечером в понедельник, 29 июля, в одну из больниц Лос-Анджелеса был доставлен Пакс Тиен Джоли-Питт - средний сын голливудских актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли. 20-летний парень попал в аварию.
Как сообщает издание TMZ, приблизительно в 17:00 Пакс проезжал на электровелосипеде по бульвару Лос-Фелис. На светофоре он притормозил, но все же врезался в автомобиль, который был перед ним.
Джоли-Питт передвигался без шлема, поэтому после удара ему потребовалась госпитализация. Когда на место ДТП прибыли парамедики, Пакс был в сознании и жаловался на боль в бедре.
Кроме того у него подозревали внутримозговое кровотечение из-за сильного удара, однако в госпитале состояние звездного наследника определили, как стабильное и удовлетворительное.
Пакс Тиен Джоли-Питт - средний сын звездной пары. Джоли усыновила его в 2007 году, Питт - в 2008. Это произошло уже после того, как у них появился первый биологический ребенок.
Кто такая Анджелина Джоли
Анджелина Джоли - американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, фотомодель, посол доброй воли ООН.
По данным Википедии, актриса является обладательница премии "Оскар", трех премий "Золотой глобус" (первая актриса в истории, три года подряд выигравшая награду) и двух "Премий Гильдии киноактеров США".
Кто такое Брэд Питт?
Уильям Брэдли Питт — американский актёр и кинопродюсер. Лауреат двух премий "Золотой глобус", двух премий Американской Гильдии киноактеров и двух наград Британской киноакадемии. Обладатель премии "Оскар" как один из продюсеров фильма "12 лет рабства" — победителя в категории "Лучший фильм" на церемонии 2014 года — и за лучшую мужскую роль второго плана в картине "Однажды в Голливуде" (2020), сообщает "Википедия".
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