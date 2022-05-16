Сын Анастасии Заворотнюк рассказал о своем серьезном заболевании

Майкл Стрюков не унывает и ищет пользу в болезни/Фото соцсети

Сын больной раком мозга Анастасии Заворотнюк Майкл Стрюков поделился, что у него серьезные проблемы со здоровьем.

О болезни молодого человека сообщает Телеграмм-канал "Звездач".

По информации канала, наследник актрисы с детства страдает сильным тремором рук.

Читайте также"Очень тяжело восстанавливается": подруга Заворотнюк рассказала о состоянии актрисы

Но парень не унывает и даже видит в этой неприятности пользу для себя. Тремор рук помогает играть на гитаре. "Для гитариста так себе фича, а для блэк-металлиста лучше не придумаешь", — написал Майкл.

Стоит отметить, что Майкла – не сторонник публичности, а потому старается держаться в стороне от светских мероприятий. В свою очередь, сестра молодого человека ведет активную социальную жизнь. Так, Анна нередко общается с фанатами, делясь моментами личной жизни.

Болезнь Анастасии Заворотнюк

С середины августа 2019 года актриса прекратила участвовать в театральных постановках, а 15 октября 2019 года близкое окружение актрисы заявило, что Заворотнюк проходит курс лечения. В 2020 году стало известно, что у Анастасиии Заворотнюк обнаружили злокачественное новообразование мозга.

Семья актрисы очень тщательно оберегает Заворотнюк от вмешательства СМИ и посторонних людей. Однако, в сеть все-таки попало фото актрисы с видеорегистраторов. На нем фигурист Петр Чернышев запечатлен за рулем машины, а рядом с ним — предположительно, его супруга Заворотнюк.

Актриса замужем за Чернышевым с сентябре 2008 года. В октябре 2018 года у них родилась дочь Мила. Заворотнюк в настоящее время 50 лет.

Интересно, что в ходе президентских выборов 2018 года Заворотнюк вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку путина, который развязал кровавую войну в Украине.

Как известно, звезда сериала "Моя прекрасная няня", актриса Анастасия Зворотнюк заболела раком