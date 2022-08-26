Свидетель из "Матрицы": Киану Ривз сделал доброе дело для молодоженов

Киану Ривз сделал доброе дело для молодоженов / коллаж https://ua.depositphotos.com/ и скриншот из видео

Легендарный голливудский актер Киану Ривз внезапно порадовал своих поклонников, неожиданно явившись на их свадьбу. Об этом сообщает западное издание Newsweek.

57-летний актер остановился в отеле в графстве Нортгемптоншир. Там же местная пара праздновала свою свадьбу. Жених – Джеймс Роаднайт встретил знаменитость в баре отеля и пригласил Киану на торжество.

Невеста Никки отметила, что актер был очень любезен и сказал, что обязательно придет на свадьбу (но немного попозже).

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"Мы не знали, исполнит он обещание, или нет, но даже просто поговорить с Ривзом было круто", — призналась невеста.

В Нортгемптоншире Киану Ривз оказался по рабочим вопросам. Он сейчас работает над документальным фильмом о серии гонок "Формула-1" для стримингового сервиса Disney+.

Напомним, голливудские звезды Бен Аффлек и Дженнифер Лопес долго состояли в отношениях и даже были обручены. Но в начале нулевых дело до брака так и не дошло.

В середине прошлого года они вновь начали встречаться. А официальное воссоединение отпраздновали большой фотосессией на яхте украинского коммерсанта Рината Ахметова, которую тот иногда сдает в аренду.

Позднее Лопес представила свою 14-летнюю дочь Марибель Муньис (от брака с Марком Энтони) в качестве гендерно нейтральной личности.

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