Свидетель из "Матрицы": Киану Ривз сделал доброе дело для молодоженов

57-летний актер Киану Ривз остановился в одном английском отеле. И, будучи приглашен на свадьбу женихом, пришел на церемонию бракосочетания.
Легендарный голливудский актер Киану Ривз внезапно порадовал своих поклонников, неожиданно явившись на их свадьбу. Об этом сообщает западное издание Newsweek.
57-летний актер остановился в отеле в графстве Нортгемптоншир. Там же местная пара праздновала свою свадьбу. Жених – Джеймс Роаднайт встретил знаменитость в баре отеля и пригласил Киану на торжество.
Невеста Никки отметила, что актер был очень любезен и сказал, что обязательно придет на свадьбу (но немного попозже).
"Мы не знали, исполнит он обещание, или нет, но даже просто поговорить с Ривзом было круто", — призналась невеста.
В Нортгемптоншире Киану Ривз оказался по рабочим вопросам. Он сейчас работает над документальным фильмом о серии гонок "Формула-1" для стримингового сервиса Disney+.
Напомним, голливудские звезды Бен Аффлек и Дженнифер Лопес долго состояли в отношениях и даже были обручены. Но в начале нулевых дело до брака так и не дошло.
В середине прошлого года они вновь начали встречаться. А официальное воссоединение отпраздновали большой фотосессией на яхте украинского коммерсанта Рината Ахметова, которую тот иногда сдает в аренду.
Позднее Лопес представила свою 14-летнюю дочь Марибель Муньис (от брака с Марком Энтони) в качестве гендерно нейтральной личности.
Другие новости:
- Бен Аффлек рассказал, как его сын заразился насморком от наследника британского престола
- Бен Аффлек признался, что лечился от алкоголизма
- Разводу быть: Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек расстались