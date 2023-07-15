Супермодель Джиджи Хадид похвасталась гигантской татуировкой на бедре

Шикарная блондинка Джиджи Хадид не стала комментировать своего нового нательного "жителя".

https://stars.glavred.info/supermodel-dzhidzhi-hadid-pohvastalas-gigantskoy-tatuirovkoy-na-bedre-10485859.html Ссылка скопирована

Джиджи Хадид с кайфом проводит лето / Instagram/gigihadid

Супермодель Джиджи Хадид, которая недавно рассталась с главным голливудским холостяком Леонардо Дикаприо, показала свое сумасшедшее тату.

Так, на своей странице в Instagram, модель выложила кадр, где она загорает в купальнике, а у нее на бедре красуется роскошный дракон.

"С утром", - подписала свое фото солнечная модель и счастливая модель.

видео дня

На фото - Джиджи Хадид и ее гигантский дракон:

Пользователи и фоловеры звезды принялись нахваливать татуировку модели. Кстати, на фото также видны небольшие розтяжки, которых Хадид совершенно не стесняется.

Напомним, ранее стало известно о том, что известный голливудский актер и продюсер Леонардо Ди Каприо разорвал отношения с супермоделью Джиджи Хадид, потому что девушка не выносила его разгульный образ жизни.

Между тем, буквально на днях, актер Леонардо Ди Каприо и супермодель Джиджи Хадид вызвали интерес фанатов, когда снова были замечены вместе за ужином в ресторане.

Вас также может заинтересовать: