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Супермодель Джиджи Хадид похвасталась гигантской татуировкой на бедре

Алена Кюпели
15 июля 2023, 14:02 обновлено 15 июля, 14:08
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Шикарная блондинка Джиджи Хадид не стала комментировать своего нового нательного "жителя".
Джиджи Хадид с кайфом проводит лето
Джиджи Хадид с кайфом проводит лето / Instagram/gigihadid

Супермодель Джиджи Хадид, которая недавно рассталась с главным голливудским холостяком Леонардо Дикаприо, показала свое сумасшедшее тату.

Так, на своей странице в Instagram, модель выложила кадр, где она загорает в купальнике, а у нее на бедре красуется роскошный дракон.

"С утром", - подписала свое фото солнечная модель и счастливая модель.

видео дня

На фото - Джиджи Хадид и ее гигантский дракон:

Пользователи и фоловеры звезды принялись нахваливать татуировку модели. Кстати, на фото также видны небольшие розтяжки, которых Хадид совершенно не стесняется.

Напомним, ранее стало известно о том, что известный голливудский актер и продюсер Леонардо Ди Каприо разорвал отношения с супермоделью Джиджи Хадид, потому что девушка не выносила его разгульный образ жизни.

Между тем, буквально на днях, актер Леонардо Ди Каприо и супермодель Джиджи Хадид вызвали интерес фанатов, когда снова были замечены вместе за ужином в ресторане.

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Джиджи Хадид
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