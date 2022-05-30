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Сумасшедшие штрафы: экс-ведущая "Первого канала" рассказала, как наказывают журналистов за слово "война"

30 мая 2022, 22:40

Для нее не стоял вопрос, продолжать ли работу после 24 февраля.

Жанна Агалакова рассказала, как устроен рупор Кремля. Скриншот с YouTube

Бывшая ведущая и корреспондент главного кремлевского рупора "Первого канала" Жанна Агалакова рассказала в интервью Би-би-си о том, как устроена работа редакции на канале.

Стоит отметить, что Агалакова – одна из немногих журналистов федеральных каналов, объявивших об увольнении после начала войны в Украине.

"Для меня не стоял вопрос продолжать работу. Для меня не стоял вопрос, называть это "миротворческой операцией". Это война. И произносить это нужно ясно: это война", - говорила она на пресс-конференции во Франции.

По ее словам, за использование слова "война" журналистов могут оштрафовать на 40% зарплаты. По ее словам, лишение премии в виде штрафа предусмотрено по всему российскому телевидению.

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"Мы следуем главной линии. Мы не называли это войной, мы говорим "специальная операция". Мы должны были это делать, иначе этот отрывок, это телевидение, это легко вырезать. А человек, который сказал это намеренно будет наказан: или отстранен от ряда тем или финансово. Наша зарплата состоит из двух частей – ставка и премия. Если ты делаешь что-то неправильное – премию, которая составляет 40%, забирают", – сказала Агалакова в интервью для Би-Би-Си.

Она также называет телевидение "машиной для промывания мозга" и призывает сограждан не смотреть его. "Найдите другие источники информации. Загляните в интернет и откройте свое сердце. Война – это зло, смерть. На одной планете руины и большая катастрофа и трагедия. В другом мире местное население встречает русских военных цветами. Здесь только победы. Эти два мира – реальный и телевизионный – не пересекаются, и меня просто сводит с ума, как они это делают", – добавила она.

Напомним, ранее на российском телевидении не останавливают свой "полет фантазии" и уже придумали своей аудитории новое шоу – "Отсидевшая в 16". Чтобы найти героинь, уже даже запустили кастинг.

Шоу будет выходить на российском федеральном развлекательном телеканале "Пятница"

Первый канал Россия-1
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