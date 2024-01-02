Судья "Мастер шеф" пострадала из-за атаки россиян

Татьяна Литвинова, которая несколько лет назад была ведущей кулинарного шоу "Мастер Шеф" показала, что российские оккупанты сделали с ее домом.
Как написала она на своей странице в Instagram, сегодня, 2 января, досталось ее дому. "Не представляю, как тем людям в многоэтажках", - написала она.
Больше всего пострадала зона возле окон. Скорее всего их выбило ударной волной.
"Страна-террорист снова наносит удары. Сегодня досталось и моему дому. Не представляю, как тем людям в многоэтажках. Ненавижу всех, кто дает приказы пускать ракеты по домам. Называя нас террористами, они творят ужасные вещи", - написала она.
Напомним, ранее знаменитого шеф-повара Эктора Хименеза-Браво неожиданно решили похоронить недоброжелатели.
Напомним, ранее Эктор Хименез Браво, который славится своей проукраинской позицией и даже уже заговорил на украинском языке, в День Святого Валентина неожиданно похвастался своей девушкой.
Вас также может заинтересовать:
- Изысканно и быстро: победитель "Мастер Шеф" показал, как приготовить сочную буженину за менее чем час
- Участница "Мастер Шеф" показала, как приготовить фучки, старинные украинские оладьи из квашеной капусты
- На войне погиб участник проекта "Мастер Шеф"