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Судья "Мастер шеф" пострадала из-за атаки россиян

Алена Кюпели
2 января 2024, 19:46обновлено 2 января, 20:29
Татьяна Литвинова и ее дом стали жертвами атаки российских оккупантов 2 января 2024 года.
Татьяна Литвинова показала последствия ударов российских ракет
Татьяна Литвинова показала последствия ударов российских ракет / Коллаж Главред, фото Instagram/tanita_litvinova

Татьяна Литвинова, которая несколько лет назад была ведущей кулинарного шоу "Мастер Шеф" показала, что российские оккупанты сделали с ее домом.

Как написала она на своей странице в Instagram, сегодня, 2 января, досталось ее дому. "Не представляю, как тем людям в многоэтажках", - написала она.

Больше всего пострадала зона возле окон. Скорее всего их выбило ударной волной.

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Татьяна Литвинова показала свой дом
Татьяна Литвинова показала свой дом / Скриншот Instagram/tanita_litvinova

"Страна-террорист снова наносит удары. Сегодня досталось и моему дому. Не представляю, как тем людям в многоэтажках. Ненавижу всех, кто дает приказы пускать ракеты по домам. Называя нас террористами, они творят ужасные вещи", - написала она.

Напомним, ранее знаменитого шеф-повара Эктора Хименеза-Браво неожиданно решили похоронить недоброжелатели.

Напомним, ранее Эктор Хименез Браво, который славится своей проукраинской позицией и даже уже заговорил на украинском языке, в День Святого Валентина неожиданно похвастался своей девушкой.

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