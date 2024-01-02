Судья "Мастер шеф" пострадала из-за атаки россиян

Татьяна Литвинова и ее дом стали жертвами атаки российских оккупантов 2 января 2024 года.

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Татьяна Литвинова показала последствия ударов российских ракет / Коллаж Главред, фото Instagram/tanita_litvinova

Татьяна Литвинова, которая несколько лет назад была ведущей кулинарного шоу "Мастер Шеф" показала, что российские оккупанты сделали с ее домом.

Как написала она на своей странице в Instagram, сегодня, 2 января, досталось ее дому. "Не представляю, как тем людям в многоэтажках", - написала она.

Больше всего пострадала зона возле окон. Скорее всего их выбило ударной волной.

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Татьяна Литвинова показала свой дом / Скриншот Instagram/tanita_litvinova

"Страна-террорист снова наносит удары. Сегодня досталось и моему дому. Не представляю, как тем людям в многоэтажках. Ненавижу всех, кто дает приказы пускать ракеты по домам. Называя нас террористами, они творят ужасные вещи", - написала она.

Напомним, ранее знаменитого шеф-повара Эктора Хименеза-Браво неожиданно решили похоронить недоброжелатели.

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