Судьи "Мастер шеф" удивили откровенным поцелуем под елкой

Ольга Мартыновская поделилась интересным видео, которое разместила в своей соцсети.

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Ольга Мартыновская показала поцелуи с Ярославским / Коллаж Главред, фото Instagram/olga_martynovska

О романе звездных судьев кулинарного шоу "Мастер Шеф" Ольги Мартыновской и Владимира Ярославского, слухи ходят уже давно.

Между тем, пара поваров всегда говорит, что они не просто коллеги по шоу, но и хорошие друзья.

Однако последний пост Ольги Мартыновской, который она выложила на своей странице в Instagram, наводит на мысль, что не только дружеские отношения связывают парочку звезд.

видео дня

Так, Мартеновская выложила видео, где целуется под елкой с Владимиром Ярославским. Прямо в губы.

На видео - поцелуи Мартыновской и Ярославского:

Напомним, ранее знаменитого шеф-повара Эктора Хименеза-Браво неожиданно решили похоронить недоброжелатели.

Напомним, ранее Эктор Хименез Браво, который славится своей проукраинской позицией и даже уже заговорил на украинском языке, в День Святого Валентина неожиданно похвастался своей девушкой.

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