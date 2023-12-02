Судьи "Мастер шеф" удивили откровенным поцелуем под елкой

О романе звездных судьев кулинарного шоу "Мастер Шеф" Ольги Мартыновской и Владимира Ярославского, слухи ходят уже давно.
Между тем, пара поваров всегда говорит, что они не просто коллеги по шоу, но и хорошие друзья.
Однако последний пост Ольги Мартыновской, который она выложила на своей странице в Instagram, наводит на мысль, что не только дружеские отношения связывают парочку звезд.
Так, Мартеновская выложила видео, где целуется под елкой с Владимиром Ярославским. Прямо в губы.
На видео - поцелуи Мартыновской и Ярославского:
Напомним, ранее знаменитого шеф-повара Эктора Хименеза-Браво неожиданно решили похоронить недоброжелатели.
Напомним, ранее Эктор Хименез Браво, который славится своей проукраинской позицией и даже уже заговорил на украинском языке, в День Святого Валентина неожиданно похвастался своей девушкой.
Вас также может заинтересовать:
- "До последнего верил в чудо": внезапно умерла участница шоу Мастер Шеф
- Свадьба во время войны: судья Мастер-шеф вышла замуж
- Судья Мастер-шеф Лиза Глинская с бритой головой рассказала о своей "войне на выживание"