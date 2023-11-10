Суд или не суд: чем закончился сексистский скандал с Иво Бобулом и Эммой Антонюк

После громкой тирады про хороших девочек и меркантильных женщин Бобул обвинил Антонюк в клевете и хайпе.

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Скандал с Иво Бобулом - чем закончились угрозы Антонюк судом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/emmocean, facebook.com/ivo.bobul.94

Певец и Народный артист Украины Иво Бобул угрожал подать в суд на украинскую журналистку и блогера Эмму Антонюк после того, как она опубликовала интервью с ним якобы без его согласия.

Во время съемок между Бобулом и Антонюк возник конфликт: артист выразил возмутительные взгляды на современную женщину, из-за чего журналистка спросила его, является ли он сексистом. Вопрос не пришелся певцу по вкусу, и он со скандалом покинул студию.

Антонюк опубликовала интервью, после чего получила обвинение от Бобула, дескать она не имела права делиться этим материалом и специально выводила певца на скользкие темы, чтобы хайпануть.

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С момента угроз Иво Бобула прошло более полугода, но новостей о том, как разрешилась конфликтная ситуация между ним и журналисткой, так и не появилось. Впрочем оказалось, что и говорить особо не о чем. Об этом рассказала сама Эмма Антонюк в интервью для YouTube-канала "Ґрунт".

Она отметила, что дальше угроз пока не зашло, однако она не исключает, что судебный иск от Иво Бобула все же последует. К такой вероятности журналистка относится с предельным спокойствием и даже с юмором. "Это была ложь о суде. Разве, может, еще подаст. Там уже и Арестович нам судом угрожал. У нас сколько обещаний подать в суд. Я все жду, кто тот человек, который будет не только об этом [рассказывать - неценз.], - говорит Антонюк.

Напомним, вокруг украинского певца Иво Бобула вспыхнул скандал из-за сексизма. Певец размышлял над тем, что должна и не должна делать "хорошая девушка", назвал всех женщин продажными и со скандалом сбежал из интервью, которое у него брала журналистка Эмма Антонюк.

Затем появилось якобы извинение Бобула за свое поведение. Однако сразу после этого у певца заявили, что он не просил прощения – просто его страницу в соцсетях кто-то взломал и написал пост от его имени. А певец, мол, не видит за собой вины за сказанное.

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