"Страшная, тотальная зависть": Ольга Сумская рассказала про подклады от коллег

Вкратце:
- Ольга Сумская рассказала про конкуренцию в театре Леси Украинки
- Звезда раскрыла, как коллеги пытались от нее избавиться
Карьерный и личный успех украинской актрисы Ольги Сумской, а также ее внешняя привлекательность нередко играли с ней злые шутки. В этом звезда сама призналась в недавнем интервью на проекте "Вкусно и Душевно".
Сумская рассказала, что зависть окружающих начала буквально преследовать ее по пятам с начала ее актерской карьеры в Национальном академическом драматическом театре имени Леси Украинки (Ольга стала актрисой театра в 1988 году - прим. редактора). Коллеги даже пытались сжить молодую артистку со света.
"Люди не могут пережить успех, яркую внешность – что касается коллег, в частности. Когда я работала в театре Леси Украинки, я ощущала это на себе – эту страшную, тотальную зависть. Когда тебе подсыпают, подкладывают, и ты в своих вещах находишь эти подклады, ты думаешь: "На что люди способны? Какое это средневековье – так позорно проявлять свое естество", - вспоминает Ольга Сумская.
При этом она отметила, что зло вернулось к ее обидчикам бумерангом. "Потом читаешь, что произошло с этим человеком спустя годы – очень страшно", - рассказала актриса.
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Кто такая Ольга Сумская
Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).
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