Странный вид: Собчак вышла в свет в ползунках

В сети потешаются над очередным дурацким луком пропутинской российской журналистки и пропагандистки - Ксении Собчак.
На своей странице в Instagram, Собчак запостила сториз и свой лук, который она выбрала для деловой встречи. Сама же селебрити говорит, что ее образ немного странный (неценз. - авт.). Кроме того, серые брюки Собчак напоминают ползунки.
Как и детская одежда, они являются сплошными и заканчиваются где-то в районе каблука.
Кто такая Ксения Собчак
Ксения Собчак - российская журналистка, пропагандистка, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения. Дочь первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и сенатора Людмилы Нарусовой.
Ксения Собчак - последние новости по теме
Отметим, Ксения Собчак недавно написала, что у нее разрывается сердце, когда она думает о мирных людях, ставших жертвами войны "везде и всюду". А потом, она говорит о "своих" россиянах. О том, что мол даже если они "были неправы, жестоки и неверно поступали", они все равно "твои".
А также Ксения Собчак высказалась в отношении российского актера Анатолия Белого, который открыто осудил военное вторжение террористической России в мирную Украину.
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