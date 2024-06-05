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Странный вид: Собчак вышла в свет в ползунках

Алена Кюпели
5 июня 2024, 16:13
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Ксения Собчак покачалась на коврах
Ксения Собчак удивила странным нарядом / Коллаж Главред, фото Instagram/xenia_sobchak

В сети потешаются над очередным дурацким луком пропутинской российской журналистки и пропагандистки - Ксении Собчак.

На своей странице в Instagram, Собчак запостила сториз и свой лук, который она выбрала для деловой встречи. Сама же селебрити говорит, что ее образ немного странный (неценз. - авт.). Кроме того, серые брюки Собчак напоминают ползунки.

Как и детская одежда, они являются сплошными и заканчиваются где-то в районе каблука.

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Собчак в ползунках отправилась на деловую встречу
Собчак в ползунках отправилась на деловую встречу / Скриншот Instagram/xenia_sobchak

Кто такая Ксения Собчак

Ксения Собчак - российская журналистка, пропагандистка, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения. Дочь первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и сенатора Людмилы Нарусовой.

Ксения Собчак - последние новости по теме

Отметим, Ксения Собчак недавно написала, что у нее разрывается сердце, когда она думает о мирных людях, ставших жертвами войны "везде и всюду". А потом, она говорит о "своих" россиянах. О том, что мол даже если они "были неправы, жестоки и неверно поступали", они все равно "твои".

А также Ксения Собчак высказалась в отношении российского актера Анатолия Белого, который открыто осудил военное вторжение террористической России в мирную Украину.

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