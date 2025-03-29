Стоит больше, чем машина: Мадонна показала обновку для зубов

Мадонна показала новое видео, в котором похвасталась дорогими гриллзами.

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Мадонна удивила новым видео / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Что такое гриллзы и зачем они

Что установила Мадонна

Американская поп-икона Мадонна, которая игнорирует все возможные стереотипы и теперь удивила новым поступком.

Под мелодию песни рэпера That Mexican OT "Hardest Ese Ever" 66-летняя поп-икона, подпевала словам песни, указывая на свой рот, чтобы продемонстрировать свои мерцающие дикие гриллзы (съемные декоративные накладки из благородных металлов, которые изготавливают индивидуально на один или несколько зубов - авт.) из лазурита и бриллиантов в своем коротком видео на TikTok.

видео дня

Мадонна - барышня эстравагантная / instagram.com/madonna

Она не подписала клип, но поклонники поспешили высказать в комментариях свои мысли по поводу экстравагантной демонстрации богатства певицы, пишет Page Six.

"Это точно стоит больше, чем моя машина", — прокомментировал один пользователь TikTok.

Другой добавил: "Чёрт возьми, Мадонна????? Тебе не нужно было так сильно выделываться".

Мадонна показала новые гриззлы / Скриншот ТикТок

В ответ на, казалось бы, замешательство вокруг видео поп-звезды, третий человек сказал: "Вы все действительно не знаете, кто такая Мадонна. Это так похоже на неё".

Гриллзы, показанные в клипе, похоже, являются теми же украшениями для рта, которые она представила в 2022 году на "The Tonight Show with Jimmy Fallon".

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Ранее Главред писал о том, что певица распрощалась со своим 28-летним бойфрендом Акимом Моррисом. Их роман был стремительным и очень страстным, но "сгорел" так же быстро, как и вспыхнул.

Напомним, ранее также певица рассказала о том, как непросто совмещать в жизни роли матери и артиста, однако кроме ее философских размышлений многие обратили внимание и на крупное кольцо, которое появилось на безымянном пальце звезды.

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Кто такая Мадонна? Мадонна (Мадонна Луиза Чикконе) - американская певица, автор-исполнитель, танцовщица и актриса. С 1980-ых носит негласный титул "королевы поп-музыки". Попала в Книгу рекордов Гиннесса, как самая коммерчески успешная исполнительница в истории. Обладательница семи "Грэмми" (в 1998 году забрала сразу три награды) и двух "Золотых глобусов". Внесена в "Зал славы рок-н-ролла". С начала музыкальной карьеры в 1979 году выпустила 14 альбомов и 93 сингла.

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