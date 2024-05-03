Стивен Кинг назвал экранизацию, которая оказалась лучше, чем его собственная книга

Американский писатель Стивен Кинг всегда был откровенным и беспощадным, что касается собственных произведений.

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Стивен Кинг очень любит фильм "Керри" 75 года по своему роману / коллаж: Главред, фото: twitter.com/StephenKing

Легендарный американский писатель ("Король ужасов") Стивен Кинг всегда отличался заметной самокритикой и всегда без проблем признавал, что фильмы по его романам получаются лучше первоисточником. Об этом сообщает портал Starte Facts.

Сам Кинг считает лучшей экранизацией своей книги фильм "Керри" режиссера Брайана Де Пальмы 1976 года.

"Я слышал шум о ремейке "Керри". Зачем [переделывать ‒ Главред], когда оригинал был так хорош? Я имею в виду не "Касабланку" или что-то подобное, но действительно хороший фильм ужасов с напряжением, намного лучше книги", – говорил писатель.

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Кинг прямо говорил, что фильм "Керри" был сделан лучше по стилю.

"Керри" Брайана Де Пальмы была потрясающей. Он ловко и артистически справился с материалом и получил отличную игру от Сисси Спейсек. Фильм намного стильнее моей книги", – пояснил автор.

Стивен Кинг поддерживает Украину - последние новости

Писатель давно и открыто поддерживает Украину и осуждает Россию за развязывание войны. Своим заветным желанием на 2023 год он называл мир. 28 января писатель обратился к россиянам, призвав их остановить "эту бессмысленную войну" и прекратить бомбить мирных жителей. Американец подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин должен уйти в отставку.

29 апреля 2023 года "король ужасов" прокомментировал обстрел жилого дома в Умани. Он отметил, что РФ "убивает все больше украинских гражданских, в том числе детей", и это — терроризм.

Также Кинг назвал политика Дональда Трампа предателем, обвинив его в связях с Россией и Путиным.

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