Стилист первой леди рассказала, в каком наряде Елена Зеленская встретит победу

Полномасштабная война в Украине длится уже полтора года, однако у украинцев нет и малейших сомнений в том, что нас ожидает славная победа. Для поддержания боевого духа украинцы строят планы на счастливое будущее, и уже размышляют про то, как будут праздновать победу.
Личный стилист первой леди Украины, основательница украинского бренда Gunia Project Наталья Каменская, тоже уже раздумывает над тем, какой наряд предложить Елене Зеленской в день победы над российскими оккупантами. Об этом она рассказала в интервью для журнала Elle UA.
"Мы ждем победы, чтобы наконец-то начать воплощать наши смелые замыслы. На день победы наденем костюм Frolov (украинский дизайнер, наряды которого надевали Бейонсе, Дуа Липа, группа Måneskin, Джамала и пр. - прим. редактора)", - с энтузиазмом отметила Каменская.
Позже стилист все же сообщила, что "победный" наряд для Елены Зеленской еще не готов: его не разрабатывают, потому что сейчас это - не главная цель.
"Нет, это я сейчас шучу. У нас цель – победить, а отметить можно в чем-либо", - убеждена она.
Ранее Елена Зеленская поразила стильным образом - первая леди Украины снялась для популярного испанского издания в необычном аутфите, который подчеркнул ее женственность.
Также Елена Зеленская рассекретила, на кого учится дочь президента, 18-летняя Александра, и как проходил выбор будущей профессии - кто принимал окончательное решение, и где именно она получает образование.
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