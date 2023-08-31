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Стилист первой леди рассказала, в каком наряде Елена Зеленская встретит победу

Анна Подгорная
31 августа 2023, 20:15 обновлено 31 августа, 20:15
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Наталья Каменская рассказала, что после войны жену президента ждет больше смелых модных решений.
Елена Зеленская
Что Елена Зеленская наденет в день победы над оккупантами - Наталья Каменская / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olenazelenska_official

Полномасштабная война в Украине длится уже полтора года, однако у украинцев нет и малейших сомнений в том, что нас ожидает славная победа. Для поддержания боевого духа украинцы строят планы на счастливое будущее, и уже размышляют про то, как будут праздновать победу.

Личный стилист первой леди Украины, основательница украинского бренда Gunia Project Наталья Каменская, тоже уже раздумывает над тем, какой наряд предложить Елене Зеленской в день победы над российскими оккупантами. Об этом она рассказала в интервью для журнала Elle UA.

"Мы ждем победы, чтобы наконец-то начать воплощать наши смелые замыслы. На день победы наденем костюм Frolov (украинский дизайнер, наряды которого надевали Бейонсе, Дуа Липа, группа Måneskin, Джамала и пр. - прим. редактора)", - с энтузиазмом отметила Каменская.

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Позже стилист все же сообщила, что "победный" наряд для Елены Зеленской еще не готов: его не разрабатывают, потому что сейчас это - не главная цель.

"Нет, это я сейчас шучу. У нас цель – победить, а отметить можно в чем-либо", - убеждена она.

Ранее Елена Зеленская поразила стильным образом - первая леди Украины снялась для популярного испанского издания в необычном аутфите, который подчеркнул ее женственность.

Также Елена Зеленская рассекретила, на кого учится дочь президента, 18-летняя Александра, и как проходил выбор будущей профессии - кто принимал окончательное решение, и где именно она получает образование.

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