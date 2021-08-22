СТБ раскрыл дату выхода 2 сезона Холостячки со Златой Огневич

Холостячка 2 сезон - дата выхода на СТБ / instagram.com/zlata.ognevich/

Телеканал СТБ порадовал фанатов шоу Холостяк и Холостячка. В воскресенье 22 августа организаторы рассекретили дату выхода нового сезона шоу Холостячка 2 со Златой Огневич.

Романтические поиски Холостячки все украинцы смогут видеть каждую пятницу с 17 сентября.

Правила новой Холостячки остаются такими же, как в 2020 году, за исключением участников и стран, где теперь будут проходить свидания.

Злата Огневич после того, как познакомится со своими мужчинами, должна будет выгнать одного в первый же день. Остальные будут получать от нее бутоньерки. Читайте такжеХолостячка Злата Огневич призналась, как она привыкла пробовать на вкус мужчин

Также, в конце каждой недели Злата будет вручать бутоньерки тем мужчинам, которых хочет оставить. Подарок от певицы также можно получить и на свидании и после общения - правила этого не запрещают.

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За сердце Златы Огневич будут бороться 15 мужчин, но до финала дойдут только двое - которые больше всего поразят сердце Холостячки. К слову, шоу будет горячим, так как Злата призналась, что любит "пробовать на вкус" своих мужчин, так что за поцелуями дело не станет.

С другой стороны Холостячка заявила, что не любит скучных свиданий, и ее мужчинам придется хорошо пофантазировать.

Ведущим шоу Холостячка 2 сезон стал Григорий Решентник.