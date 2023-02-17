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Старый хищник все еще кусается: как сейчас выглядит обаятельный Волк из сериала Десятое королевство

17 февраля 2023, 16:00
Первая кинолюбовь миллионов девочек по всему миру, Волк в исполнении Скотта Коэна, уже разменял седьмой десяток.
Десятое королевство, Скотт Коэн
Как сейчас выглядит актер, который сыграл Волка в сериале Десятое королевство / imdb.com

Вирджиния - простая девушка из Нью-Йорка. Она работает официанткой, заботится о непутевом отце по имени Тони, и втайне мечтает о сказочных приключениях. И они находят ее, когда она сталкивается с псом, который на самом деле - заколдованный принц Венделл. За ним охотятся трое троллей и очаровательный Волк в человеческом обличии.

Вся эта разношерстная братия попадает в наш мир (который они называют Десятым королевством) через магическое зеркало из сказочного мира, где живут Золушка и Белоснежка, где есть гномы, великаны и бобы, которые исполняют желания. Вирджиния и Тони принимают решение помочь Венделлу, и отправляются в путешествие по девяти королевствам.

За ними увязывается Волк - сперва для того, чтобы шпионить, но очень быстро он влюбляется в Вирджинию, и встает вместе с ней на сторону добра.

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Нетривиальная сказка для детей и взрослых, которая рассказывает о том, что же случается в волшебных королевствах после фразы "и жили они долго и счастливо", впервые вышла на экраны в 2000 году. Мини-сериал "Десятое королевство" на украинском телевидении показали в 2002 году, и зрители тут же полюбили всех героев - ранимую, но целеустремленную Вирджинию, глуповатого и жадного Тони, и очаровашку Волка, который всеми силами старается сдержать свое животное естество.

Сперва "Десятое королевство" было очень холодно воспринято критиками, и из-за этого продолжение сериала снимать не стали. Однако в сердцах зрителей он занял особое место. И не последнюю роль в этом сыграла бешенная харизма американского актера Скотта Коэна.

Скотт Коэн
Скотт Коэн в роли Волка в сериале Десятое королевство / imdb.com

На момент съемок ему было уже 39 лет - мужчина в самом расцвете своих сил и формы. К 2000 году на его счету было уже более 20 ролей, и "Десятое королевство" послужило трамплином для его карьеры. Коэна стали узнавать, чаще приглашали на съемки. Сказочный мини-сериал был не единственным успешным проектом актера. Он снимался во многих сериалах как в эпизодических, так и в главных ролях. Например, "Девочки Гилмор", "Закон и порядок", "Необходимая жестокость" и пр. Продолжает Скотт Коэн сниматься и сейчас. Конечно, он уже не тот молодой Волк, и сценическое амплуа у 61-летнего актера изменилось, однако Коэн до сих пор востребован в своей профессии, и не стал заложником одного, пусть и очень обаятельного, персонажа.

Скотт Коэн с женой
Как Скотт Коэн выглядит сейчас: на фото с женой Анастасией Трейн / instagram.com/scottecohen

Ранее 45-летняя "истребительница вампиров" Сара Мишель Геллар засветила шикарные ножки в неприлично коротком мини - в таком виде "Баффи" пришла на премьеру нового фильма.

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