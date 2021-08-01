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Стартовали съемки сериала Велика надія на 1+1

1 августа 2021, 18:51

Телеканала вместе с Megogo снимает сериал об обычной воспитательнице детского сада.

Велика надія
Велика надія / 1+1

Телеканал 1+1 в партнерстве с медиасервисом Megogo начал съемки сериала Велика надія. Это - история о 40-летней воспитательнице детского сада Надежде Галушко, жизнь которой мгновенно изменилось на "до" и "после". Ведь неожиданно женщина узнает, что ее бесплодие долгие годы было врачебной ошибкой.

Канал подобрал звездный состав, и уже стартовал съемки сериала, опубликовав кадры с торжественного начала съемок и первые кадры.

Сериал Велика надія - сюжет

По сюжету сериала, в день своего 40-летия героиня получает большую надежду на то, что наконец может стать мамой. Конечно, женщина рада перспективе наконец стать мамой, но в этой истории есть одно серьезное "но" - шанс забеременеть станет реальным, только если она быстро похудеет. А пока Надя будет постоянно бороться с лишними килограммами, возникнет другая проблема - оказывается, ее любимый человек Боря не совсем готов стать папой.

Но остановит ли это Надежду? На пути к своей мечте главная героиня пройдет множество испытаний, как физических, так и моральных, и узнает, на что она готова ради своего счастья - стать мамой.

Сериал Велика надія - актеры и роли

В сериале сыграют известные актеры: звезда фильма Киборги и Захар Беркут - Андрей Исаенко. Актер из фильмов Круты 1918 и Я работаю на кладбище Виталий Салий. В сериала также играют Анна Антосик, Артемий Егоров, Олеся Островская, Екатерина Тышкевич, Светлана Зельбет и другие.

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Велика надія
Велика надія / 1+1

Над производством продукта работает продакшн-студия MAMAs FILM по заказу 1+1 в партнерстве с Медиасервисом Megogo.

Генеральный продюсер от телеканала 1+1 - Максим Кривицкий. Продюсеры - Елена Еремеева и Кристина Шкабар. Шоураннер от 1+1 - Дарья Жукова. Продюсер от Megogo - Анна Артеменко. Продюсеры от MAMAs FILM - Марина Квасова и Алла Липовецкая. Режиссер-постановщик - Анна Гресь. Авторы сценария - Vaverka production.

Велика надія
Велика надія / 1+1

За сутки до всеукраинской телевизионной премьеры на 1+1 состоится эксклюзивный допремьерный показ на Megogo. Допремьерный показ также будет осуществлен VOD-платформой 1+1 Video и партнерском проекте 1+1 media – Киевстар ТБ.

Точная дата выхода сериала Велика надія пока что не называется.

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