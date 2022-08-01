Старшая осталась в России: Сумская рассказала, где живет ее младшая дочь

Ольга Сумская / instagram.com/olgasumska

Украинская актриса Ольга Сумская поделилась, что ее младщей дочери сложно адаптироваться и осознать события, которые сейчас происходят в Украине.

По информации ТСН, артистка рассказала, что Анна тяжело переживает войну, особенно "прилеты" российских ракет, иногда попадавших неподалеку от их дома. Однако, артисты не отправляли дочь за границу, полагая, что рядом с родителями ей будет лучше.

"Все-таки надо сказать, что мы, взрослые, как-то мужественно переносим это. Дети более подвержены состоянию стресса. Поэтому когда я смотрю, в каком состоянии дети, непосредственно и моя Анечка… Мне, конечно, очень жаль, я волнуюсь за нее. Это все очень опасно. Но она с нами, с родителями. Ну а как иначе? – рассказала Сумская.

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Кроме этого, младшая дочь артистки осталась в Украине, потому что у нее с августа начнется обучение в театральном. Сумская убеждена, что ее дочь будет ходить в университет, ведь актерскому ремеслу невозможно научиться онлайн.

Анна дочь Сумской / Instagram

"Как можно научить актерству онлайн? Очень трудно, согласитесь. Если, скажем, профессию взять языковую – это другое дело. Психология – тоже. А вот практика и энергетика – это только вживую", - добавила артистка.

Отметим, что старшая дочь живет в Москве, что вызывает бурю негодования у поклонников актрисы.

Напомним, Ольга Сумская имела опыт съемок на российских площадках с российскими актерами. В интервью для 24 канала она призналась - украинских артистов всегда хоть намеком, но вынуждали себя ощущать людьми второго сорта.

Такая гордыня кажется Сумской обидной и несправедливой. Даже на некоторых украинских съемочных площадках порой царило откровенное неравенство - российским актерам и гонорары предлагали выше, и условия лучше.