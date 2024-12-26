Кратко:
- Брухунова утверждает, что Ваган и Матильда - биологические дети Петросяна
- Первая дочь престарелого комика не верит его пятой жене и требует ДНК-экспертизы
В 2019 Татьяна Брухунова, которая была ассистенткой клоуна-путиниста Евгения Петросяна, увела его из семьи, а через год родила ему сына Вагана. Осенью 2023 года на свет появилась их дочь Матильда.
Над причастностью Петросяна к рождению этих детей многие посмеиваются из-за его преклонного возраста. Брухунова же яростно отстаивает отцовство любителя бородатых анекдотов, хотя и к ней у многих появились вопросы после того, как она каким-то чудом, будучи у всех на виду, скрывала беременность и рождение Матильды.
Точки над "і" в отцовской семейной интриге решила расставить Викторина Петросняц - старшая дочь юмориста (рожденная в первом браке). Она старше пятой жены Евгения Петросяна на 21 год.
Викторина не верит, что ее отец также является биологическим отцом Вагана и Матильды. Брухунова и Петросян отказываются делать ДНК-тест, чтобы убедить ее в обратном, но это лишь укрепляет Петросянц в ее догадках. К тому же у нее вызывают сомнения физиологические способности 79-летнего комика-путиниста зачать в столь преклонном возрасте. По этой причине и из-за непростых отношений с Евгением Петросяном Викторина не принимает своих брата с сестрой, сообщают росСМИ, и хочет поймать его новую жену на лжи.
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Отношения Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой
Супруги узаконили отношения в конце 2019 года. В 2020 году у них появился сын Ваган, в 2023 - дочь Матильда. С тех пор, как общественность узнала о романе Татьяны Брухуновой с путинистом, на ее обрушился шквал хейта, ведь все уверены — именно она разрушила 30-летний союз Петросяна и Елены Степаненко.
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