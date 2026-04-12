"Стараюсь держаться": Алина Шаманская сообщила о горе в семье

Виталий Кирсанов
12 апреля 2026, 12:04
Блогерша откровенно призналась, что отец был для нее не просто родным человеком, а настоящей опорой.
У Алины Шаманской умер отец
У Алины Шаманской умер отец / коллаж: Главред, фото: instagram.com/shamankaa

  • У Алины Шаманской умер отец
  • Мама блогерши умерла еще в 2020 году от рака

Украинская блогер и ведущая Алина Шаманская сообщила о тяжелой утрате в семье. Накануне Пасхи ушёл из жизни её отец - Игорь Анатольевич. Для Алины это стало глубоким потрясением и невосполнимой потерей. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Блогерша откровенно призналась, что отец был для нее не просто родным человеком, а настоящей опорой, другом и поддержкой. Она всегда могла на него положиться и чувствовала его присутствие в самых важных моментах жизни.

"Как мне жаль, пап, что я больше никогда в жизни не услышу по ту сторону телефона: "О, моя самая прекрасная королева! Прелесть глаз моих! У меня все лучше всех!"... Я очень тебя люблю! Ты теперь во мне - навсегда! Я не прощаюсь! Мы с тобой на связи - в моей памяти и мыслях! Пусть все знают, что ты лучший папа для своих троих детей! Таких как ты нет! Я тебя люблю!" - говорит блогерша.

Алина Шаманская также делится, что после смерти отца стала сиротой. Мама блогерши умерла еще в 2020 году от рака. Ведущая говорит, что несмотря на боль потери, пытается держаться и не опускать рук ради сына.

"Отныне я сирота. И я стараюсь держаться ради сына", - поделилась блогерша.

Папа Алины Шаманской
Папа Алины Шаманской / Фото: instagram.com/shamankaa

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

О персоне: Алина Шаманская

Алина Шаманская также ранее известна как Алина Ханумак — украинская ведущая и блогерша, на которую в Инстаграм подписано более 1 миллиона читателей. По образованию Алина — магистр химии нафты и газа. Училась она в Национальном авиационном университете Украины.

Буданов раскрыл интересный нюанс по пасхальному перемирию - чего ждать дальше

"Мы дождались своей весны": супруги Зеленские поздравили украинцев с Пасхой

"Пасхальное перемирие" по-русски: РФ ударила по скорой в Сумской области, есть раненые

Реклама

Китайский гороскоп на завтра, 12 апреля: Тиграм - азарт, Кроликам - идеи

Реклама
Реклама
Реклама
