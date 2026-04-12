"Стараюсь держаться": Алина Шаманская сообщила о горе в семье

У Алины Шаманской умер отец

Украинская блогер и ведущая Алина Шаманская сообщила о тяжелой утрате в семье. Накануне Пасхи ушёл из жизни её отец - Игорь Анатольевич. Для Алины это стало глубоким потрясением и невосполнимой потерей. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Блогерша откровенно призналась, что отец был для нее не просто родным человеком, а настоящей опорой, другом и поддержкой. Она всегда могла на него положиться и чувствовала его присутствие в самых важных моментах жизни.

"Как мне жаль, пап, что я больше никогда в жизни не услышу по ту сторону телефона: "О, моя самая прекрасная королева! Прелесть глаз моих! У меня все лучше всех!"... Я очень тебя люблю! Ты теперь во мне - навсегда! Я не прощаюсь! Мы с тобой на связи - в моей памяти и мыслях! Пусть все знают, что ты лучший папа для своих троих детей! Таких как ты нет! Я тебя люблю!" - говорит блогерша.

Алина Шаманская также делится, что после смерти отца стала сиротой. Мама блогерши умерла еще в 2020 году от рака. Ведущая говорит, что несмотря на боль потери, пытается держаться и не опускать рук ради сына.

"Отныне я сирота. И я стараюсь держаться ради сына", - поделилась блогерша.

Ранее Главред сообщал, что руководитель Офиса президента Кирилл Буданов рассказал, как празднует Пасху и поделился забавной традицией, которая есть у них с женой на праздник.

Ранее также российская певица Лолита Милявская, которая родом из Украины, но поддерживает террористическое вторжение РФ в ее родную страну, странно отозвалась о своей особенной дочери.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Алина Шаманская Алина Шаманская также ранее известна как Алина Ханумак — украинская ведущая и блогерша, на которую в Инстаграм подписано более 1 миллиона читателей. По образованию Алина — магистр химии нафты и газа. Училась она в Национальном авиационном университете Украины.

