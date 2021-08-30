Стало известно, почему Матрицу 4 снимает только одна сестра Вачовски

Матрица 4 / Warner Bros

Лили и Лана Вачовски не нашли общего языка после начала трансгендерной трансформации и смерти их родителей, и только одна сестра осталась работать над Матрицей 4.

Как сообщает Entertainment Weekly, во время виртуальной панели Ассоциации телевизионных критиков режиссерка Лилли Вачовски объявила, что в дальнейшем хочет творить в другом направлении, чем ее сестра.

"Я выбралась из своей скорлупы. Так что мне нужно было на этот раз уйти от этой индустрии. Мне нужно было восстановить связь с самой собой как творцом, и сделав это, вернуться назад", - рассказала Лили.Читайте такжеМатрица, Дюна, Веном и Джеймс Бонд - назвали самые ожидаемые фильмы 2021

Так что идея Ланы Вачовски снимать Матрицу-4 совпала с периодом Лили поиска себя. И она отказалась сотрудничать со своей трансгендерной сестрой.

Недавно раскрыли сюжет 4 Матрицы - по нему, Нео якобы в образе мистера Андерсона ходит к психотерапевту и лечит свои видения, которыми и были первые три фильма братьев Вачовски.

"Мы начали говорить об этом между смертья нашего отца и матери. И это было чем-то непривлекательное для меня, я не хотела возвращаться и быть частичкой того, что делала раньше. И я не желала переживать свой трансгендерный переход и такие большие перемены в моей жизни, когда и чувствовала потерю мамы и папы. Это так, будто я собиралась жить, как в старых ботинках. Я не хотела этого делать", – дополнила Лилли.

Напомним, что, после того, как Энди Вачовски сменил гендер и имя на Лилли, по-настоящему успешных проектов у режиссера не было. Последние проекты были совместными работами сестер - Облачный атлас, Восхождение Юпитер, первый сезон Восьмого чувства.