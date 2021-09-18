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Стало известно, что сказал принц Филипп сыну Чарльзу за день до своей смерти

18 сентября 2021, 13:25
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Последние слова герцога Эдинбургского доказали, что он оставался остроумным до самого конца.

принц Филипп
Принц Филипп умер 9 апреля 2021 года, летом ему должно было исполниться 100 лет / Фото Reuters

Принц Уэльский Чарльз, старший сын королевы Елизаветы II рассказал, что его 99-летний отец герцог Эдинбургский, который был известен своим искрометным чувством юмора, не смог противостоять искушению пошутить даже за день до своей смерти.

По словам принца Чарльза, он позвонил принцу Филиппу, чтобы спросить его, что бы тот хотел сделать, чтобы отпраздновать свой 100-летний юбилей, передает Mirror.

"Мы говорим о твоем дне рождения", — сказал Чарльз отцу.

Филипп ответил: "Ну, я должен быть живым для этого, не так ли?"

Чарльз сказал ему: "Я знал, что ты это скажешь!"

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Смерть и похороны принца Филиппа

9 апреля умер принц Филипп - супруг британской королевы. Летом 2021 года ему должно было исполнится 100 лет.

В последние годы принц Филипп испытывал проблемы со здоровьем. Три года назад, в апреле 2018 года, он был доставлен в медучреждение имени короля Эдуарда VII в Лондоне – для проведения операции на бедре.

Похороны проходили скромно - по плану принца Филиппа. Среди ближайших родственников был принц Гарри, который прибыл впервые после того, как они с Меган Маркл порвали с королевской семьей.

После смерти королевы Елизаветы гроб принца Филиппа будет перемещен, чтобы они могли быть вместе навсегда. Временно гроб герцога будет помещен в Королевскую усыпальницу в часовне Святого Георгия до тех пор, пока королева не умрет.

Спустя две недели после похорон и месяц после смерти жителям Великобритании объявили, что стало причиной смерти принца-консорта Филиппа. Как сообщило издание The Telegraph, у принца Филиппа естественная причина смерти - старость.

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