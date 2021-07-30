Стала известна дата выхода фильма "Де гроші" в Украине

Де Гроші - дата выхода в Украине / пресс-служба

В июле этого года кинокомпания DzidzioFILM завершила съемки комедии-квеста "Де гроші", режиссером которой является Михаил Хома Dzidzio), и уже приступила к монтажу ленты.

Предыдущий успешный опыт сотрудничества с украинским кинодистрибьюторской компанией B&H Film Distribution Company по фильму "Dzidzio Перший раз" несомненно определил дальнейшее партнерство с фильмом "Де гроші".

"B&H сильные, профессиональные и имеют особое "чувство" успеха! Мне приятно работать с такими партнерами", - комментирует режиссер-постановщик и главный герой фильма Михаил Хома (Dzidzio).

"Король комедийного жанра Михаил Хома (Dzidzio) радует нас очередным успешным кинопроектом. Нам очень приятно снова быть вместе", - оценил сотрудничество Богдан Батрух, основатель компании B&H Film Distribution.Читайте такжеDzidzio начал съемки долгожданного фильма "Де Гроші?"

Продюсеры и дистрибьюторы выбрали традиционный для Dzidzio и команды осенний кинопрокатный сезон и определили дату премьеры в кино - 21 октября 2021.

Де гроші - актеры и роли

Ада Роговцева,

Михаил Хома,

Сергей Либа,

Анна Буткевич,

Ахтем Сеитаблаев,

Виктор Андриенко,

Владимир Остапчук,

Алексей Тритенко,

Юрий Горбунов,

Владимир Заднепровский,

Евгений Сморигин,

Сталина Лагошняк,

Любовь Тимошевская,

Наталья Холоденко,

Дима Варварук,

Сергей Бачик,

Василий Ващук,

Назарий Гук и другие.

Напомним, что фильм "Де гроші" является одним из победителей 14-го конкурса кинопроектив и получил финансовую поддержку Государственного агентства по вопросам кино и культуры и информационной политики Украины.

Напомним, в сентябре 2020 года Dzidzio представил свой новый фильм "Де гроші" на конкурс.