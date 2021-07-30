Стала известна дата выхода фильма "Де гроші" в Украине

Создатели фильма "Де Гроші" рассекретили дату выхода фильма Dzidzio, который снимался все лето.
В июле этого года кинокомпания DzidzioFILM завершила съемки комедии-квеста "Де гроші", режиссером которой является Михаил Хома Dzidzio), и уже приступила к монтажу ленты.
Предыдущий успешный опыт сотрудничества с украинским кинодистрибьюторской компанией B&H Film Distribution Company по фильму "Dzidzio Перший раз" несомненно определил дальнейшее партнерство с фильмом "Де гроші".
"B&H сильные, профессиональные и имеют особое "чувство" успеха! Мне приятно работать с такими партнерами", - комментирует режиссер-постановщик и главный герой фильма Михаил Хома (Dzidzio).
"Король комедийного жанра Михаил Хома (Dzidzio) радует нас очередным успешным кинопроектом. Нам очень приятно снова быть вместе", - оценил сотрудничество Богдан Батрух, основатель компании B&H Film Distribution.Читайте такжеDzidzio начал съемки долгожданного фильма "Де Гроші?"
Продюсеры и дистрибьюторы выбрали традиционный для Dzidzio и команды осенний кинопрокатный сезон и определили дату премьеры в кино - 21 октября 2021.
Де гроші - актеры и роли
- Ада Роговцева,
- Михаил Хома,
- Сергей Либа,
- Анна Буткевич,
- Ахтем Сеитаблаев,
- Виктор Андриенко,
- Владимир Остапчук,
- Алексей Тритенко,
- Юрий Горбунов,
- Владимир Заднепровский,
- Евгений Сморигин,
- Сталина Лагошняк,
- Любовь Тимошевская,
- Наталья Холоденко,
- Дима Варварук,
- Сергей Бачик,
- Василий Ващук,
- Назарий Гук и другие.
Напомним, что фильм "Де гроші" является одним из победителей 14-го конкурса кинопроектив и получил финансовую поддержку Государственного агентства по вопросам кино и культуры и информационной политики Украины.
Напомним, в сентябре 2020 года Dzidzio представил свой новый фильм "Де гроші" на конкурс.