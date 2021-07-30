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Стала известна дата выхода фильма "Де гроші" в Украине

30 июля 2021, 12:35

Создатели фильма "Де Гроші" рассекретили дату выхода фильма Dzidzio, который снимался все лето.

Де Гроші?
Де Гроші - дата выхода в Украине / пресс-служба

В июле этого года кинокомпания DzidzioFILM завершила съемки комедии-квеста "Де гроші", режиссером которой является Михаил Хома Dzidzio), и уже приступила к монтажу ленты.

Предыдущий успешный опыт сотрудничества с украинским кинодистрибьюторской компанией B&H Film Distribution Company по фильму "Dzidzio Перший раз" несомненно определил дальнейшее партнерство с фильмом "Де гроші".

"B&H сильные, профессиональные и имеют особое "чувство" успеха! Мне приятно работать с такими партнерами", - комментирует режиссер-постановщик и главный герой фильма Михаил Хома (Dzidzio).

"Король комедийного жанра Михаил Хома (Dzidzio) радует нас очередным успешным кинопроектом. Нам очень приятно снова быть вместе", - оценил сотрудничество Богдан Батрух, основатель компании B&H Film Distribution.Читайте такжеDzidzio начал съемки долгожданного фильма "Де Гроші?"

Продюсеры и дистрибьюторы выбрали традиционный для Dzidzio и команды осенний кинопрокатный сезон и определили дату премьеры в кино - 21 октября 2021.

Де гроші - актеры и роли

  • Ада Роговцева,
  • Михаил Хома,
  • Сергей Либа,
  • Анна Буткевич,
  • Ахтем Сеитаблаев,
  • Виктор Андриенко,
  • Владимир Остапчук,
  • Алексей Тритенко,
  • Юрий Горбунов,
  • Владимир Заднепровский,
  • Евгений Сморигин,
  • Сталина Лагошняк,
  • Любовь Тимошевская,
  • Наталья Холоденко,
  • Дима Варварук,
  • Сергей Бачик,
  • Василий Ващук,
  • Назарий Гук и другие.

Напомним, что фильм "Де гроші" является одним из победителей 14-го конкурса кинопроектив и получил финансовую поддержку Государственного агентства по вопросам кино и культуры и информационной политики Украины.

Напомним, в сентябре 2020 года Dzidzio представил свой новый фильм "Де гроші" на конкурс.

Dzidzio новости шоу бизнеса
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