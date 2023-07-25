"Ссоры и обиды": жена Резникова раскрыла подробности отношений с политиком

Юлия Зорий и Алексей Резников могут забыть про годовщину свадьбу, но про любовь друг к другу - нет.

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Юлия Зорий рассказала про отношения с Алексеем Резниковым / коллаж: Главред, фото: instagram.com/yulia_zoriy

Украинская телеведущая и психолог Юлия Зорий в июле 2020 года стала второй супругой государственного деятеля и министра обороны Украины Алексея Резникова. Несмотря на 20-летнюю разницу в возрасте и тот факт, что большую часть семейной жизни они прожили в условиях полномасштабной войны, пара убеждена в нерушимой крепости их союза.

Об этом Зорий в интервью в канун ее третьей годовщины с Резинковым сообщила kp.ua. Ведущая отмечает, что их путь к семейной гармонии не был простым, однако еще до свадьбы будущие супруги проработали все спорные моменты, поэтому в брак вступали совершенно осознанно.

"Это не значит, что мы не можем поссориться. Можем, конечно. Может быть, что кто-то кого-то не понял и сам себе что-то надумает. Но нам удалось достичь этого только потому, что мы все решили до брака. Мы очень много работали над своими отношениями. Реально было приложено огромное количество усилий, и я говорю это совершенно серьезно. Желание быть вместе было настолько велико, что нам приходилось садиться с ним и об этом говорить", - отмечает Юлия.

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Также она призналась, что до свадьбы даже расставалась с мужем. Так повторялось несколько раз, пока они оба не поняли, что не могут жить друг без друга.

"До момента, когда мы поженились, мы ссорились, расходились и сходились несколько раз. И если некоторые пары проходят это после брака, то мы прошли до брака. Все ссоры, разногласия, обиды мы оставили там. Поэтому в брак вступали совершенно сознательно и с пониманием, кто мы. Или, может быть, нам так повезло. Бывает, что люди встречаются и сразу понимают - это оно", - рассказывает вторая жена Алексея Резникова.

К слову, с первой семьей мужа Юлия Зорий поддерживает теплые отношения - хорошо общается с экс-супругой политика, его дочерью и внуками, которые также с радостью приняли ее в свой круг.

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