Спонсирование ВСУ: сына Юрия Никулина проверяют в РФ - детали

Максим Никулин попал в скандал из-за певицы Жасмин Страгу.

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Сына Юрия Никулина проверяет Генеральная прокуратура РФ / коллаж: Главред, фото: скрин с видео

Сын российского актера Юрия Никулина – Максим Никулин, который пребывает на должности Московского цирка, пригласил высказывающуюся в поддержку ВСУ российскую певицу Жасмин Страгу в жюри фестиваля "Артист".

Как сообщают росСМИ, в Генеральную прокуратуру страны-террориста России поступил запрос от правозащитного центра "Сорок сороков", чтобы проверить Никулина на "спонсирование терроризма".

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Представители центра недовольны поступком Никулина, и просят не допустить участия Жасмин в фестивале. Отметим, Страгу публично высказывает свою антироссийскую позицию из-за того, что РФ начала страшное террористическое вторжение РФ в Украину, а также призывает помогать ВСУ.

Кто такой Максим Никулин? Максим Никулин - советский и российский журналист и телеведущий, генеральный директор и художественный руководитель Московского цирка на Цветном бульваре. Сын актёра Юрия Никулина.

7 января 2023 года, из-за вторжения России в Украину, внесён в санкционный список Украины, предполагается блокировка активов на территории страны, приостановка выполнения экономических и финансовых обязательств, прекращение культурных обменов и сотрудничества, лишение украинских госнаград.

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