Spice Girls снова вместе: "перчинки" воссоединились для празднования важной даты

Spice Girls воссоединились на Дне рождения Джери Халлиуэлл / instagram.com/spicegirls

Легендарная девичья группа Spice Girls снова вместе. Правда, воссоединились "перчинки" лишь на один вечер чтобы как следует отпраздновать День рождения Джери Халлиуэлл.

Вечеринка должна была состояться еще в августе, однако из-за плотных графиков звездных гостей и смерти королевы Елизаветы II и мероприятий, связанных с ее погребением, празднование отложили на целых три месяца.

Однако длительное ожидание того стоило. На странице "шикарной перчинки" Виктории Бекхэм в Instagram появился трогательный кадр, на котором она позирует с бывшими коллегами с подписью: "Люблю вас".

Более многословным оказался муж Виктории, футболист Дэвид Бекхэм, которого также пригласили на вечеринку. Он с радостью наблюдал, как взрослые женщины вновь превращаются в юных девушек, которыми были на заре популярности Spice Girls.

В социальных сетях он показал, как "перчинки" отрываются под собственные хиты. "В эти выходные у Джинджер особенный праздник, и еще более особенным было запечатлеть этот момент девочек ❤️ Дружба на всю жизнь ❤️", - пишет Дэвид.

Виктория Бекхэм, Эмма Бантон и Мелани Чисхолм на Дне рождения Джери Халлиуэлл / instagram.com/victoriabeckham

Ранее украинская певица MamaRika (настоящее имя - Анастасия Середа) похвасталась спортивной, подтянутой фигурой в соблазнительном белье через год после родов.

Другая молодая мама, дизайнерка и ресторатор Даша Кацурина, также не осталась за бортом и засветила свои пикантные формы в леопардовом купальнике.

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