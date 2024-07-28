Спел под звуки обстрелов: Вакарчук показал последствия выступлений на фронте

Артиллерийские снаряды грохотали совсем рядом.

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Святослав Вакарчук новости - Вакарчук спел военным под звуки арты / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Святослав Вакарчук с первых дней полномасштабной войны ездит с выступлениями по прифронтовым городам и горячим точкам, поднимает настроение и боевой дух украинским защитникам и гражданским, которые грезят о победе Украины.

За два с половиной года лидер Океана Эльзы много где побывал - сценой ему служили самые необычные места. К примеру, недавно Вакарчук выступал на Торецком направлении для наших воинов, и пел он, сидя на ящиках из-под боекомплектов.

Об этом артист рассказал в своем блоге в Instagram. Также он показал видео, на котором исполняет украинскую песню "Черемшина", а на фоне слышится взрыв - это работает артиллерия.

К таким условиям для концертов Святослав Вакарчук относится очень философски. "Порой я пою под звуки арты. Иногда - наши выходы. А иногда где-то таки прилетает. Какие времена, такой и аккомпанемент", - написал музыкант.

Смотрите видео, как Святослав Вакарчук поет песню "Черемшина" под звуки работы артиллерии:

Кто такой Святослав Вакарчук? Святослав Вакарчук - украинский музыкант, певец, лидер группы Океан Эльзы. Заслуженный артист Украины. Создатель и председатель политической партии "Голос" (2019-2020). Выпустил 10 музыкальных альбомов в составе Океана Эльзы.

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