Спекуляция на здоровье: тяжелобольная Тышкевич стала жертвой мошенников

В декабре украинская актриса Екатерина Тышкевич попала в реанимацию из-за сепсиса. Близкие артистки, опасаясь за ее жизнь, объявили сбор средств на медицинскую помощь для нее.
Перед Новым годом Катя пошла на поправку, а сбор средств был закрыт. Однако проблемы Тышкевич со здоровьем решили в своих корыстных целях использовать мошенники.
На своей странице в Instagram актриса рассказала, что в социальных сетях от ее имени были созданы аккаунты, с которых аферисты писали различным людям и просили донаты якобы для поддержания ее здоровья. Знакомые Екатерины, которые получили такие послания, решили переспросить про сборы у самой Кати - так артистка узнала, что ее втянули в грязное мошенничество.
"Никаких сборов на лечение на данный момент нет! Для этих людей (аферистов - прим. редактора) в аду должен быть отдельный котел", - пишет на своей настоящей странице в Instagram Екатерина Тышкевич.
Ранее украинская актриса Екатерина Кузнецова, которая долгое время строила карьеру в стране-оккупанте, объяснила, как ей удалось так легко порвать с русской киноиндустрией.
Также украинский музыкальный продюсер и певец Потап в Дубае "сел в лужу". Артист попал в объектив местного блогера и показал, что крылатые выражения и афоризмы - далеко не самая сильная его сторона.
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