Спекуляция на здоровье: тяжелобольная Тышкевич стала жертвой мошенников

Нечистые на руку люди не стесняются зарабатывать на чужих несчастьях.

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Екатерина Тышкевич рассказала про аферистов, которые действовали от ее имени / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych, instagram.com/mrsketrin

В декабре украинская актриса Екатерина Тышкевич попала в реанимацию из-за сепсиса. Близкие артистки, опасаясь за ее жизнь, объявили сбор средств на медицинскую помощь для нее.

Перед Новым годом Катя пошла на поправку, а сбор средств был закрыт. Однако проблемы Тышкевич со здоровьем решили в своих корыстных целях использовать мошенники.

На своей странице в Instagram актриса рассказала, что в социальных сетях от ее имени были созданы аккаунты, с которых аферисты писали различным людям и просили донаты якобы для поддержания ее здоровья. Знакомые Екатерины, которые получили такие послания, решили переспросить про сборы у самой Кати - так артистка узнала, что ее втянули в грязное мошенничество.

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"Никаких сборов на лечение на данный момент нет! Для этих людей (аферистов - прим. редактора) в аду должен быть отдельный котел", - пишет на своей настоящей странице в Instagram Екатерина Тышкевич.

Екатерина Тышкевич рассказала про аферистов, которые действовали от ее имени / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

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