Совсем не Анна Австрийская: как сейчас выглядит 89-летняя Алиса Фрейндлих

Актриса перешла в почтенный возраст, но держится молодцом.

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Алиса Фрейндлих сейчас - как выглядит актриса / коллаж: Главред, фото: imdb.com

В начале декабря советская и российская актриса Алиса Фрейндлих отпраздновала свое 89-летие. В честь праздника внучка актрисы Анна Мышинская (Тарасова) показала свежие фото звездной бабушки.

В 2020 году артистка попала в больницу с тяжелой формой коронавирусной инфекции. Поражение легких Фрейндлих составляло более 90%. Она лечилась около трех месяцев.

Болезнь сильно подкосила актрису. Из цветущей дамы преклонных лет она превратилась в сухонькую старушку, которая, впрочем, не утратила своей узнаваемости.

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Так на снимках Мышинской Фрейндлих предстала в домашней атмосфере - в День своего рождения она не только принимала поздравления от близких, но и сама готовила праздничный обед.

"Моя любовь. С каждым годом я все более жадно впитываю и запоминаю каждое мгновение, каждое движение, слово, запах. 89 лет! Будь здорова, ба! Еще столько песен и сценок с правнуками разучивать!" - подписала фото внучка Алисы Бруновны.

Алиса Фрейндлих сейчас - как выглядит актриса / коллаж: Главред, фото: instagram.com/annatarasova

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