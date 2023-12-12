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Совсем не Анна Австрийская: как сейчас выглядит 89-летняя Алиса Фрейндлих

Анна Подгорная
12 декабря 2023, 23:33
Актриса перешла в почтенный возраст, но держится молодцом.
Алиса Фрейндлих
Алиса Фрейндлих сейчас - как выглядит актриса / коллаж: Главред, фото: imdb.com

В начале декабря советская и российская актриса Алиса Фрейндлих отпраздновала свое 89-летие. В честь праздника внучка актрисы Анна Мышинская (Тарасова) показала свежие фото звездной бабушки.

В 2020 году артистка попала в больницу с тяжелой формой коронавирусной инфекции. Поражение легких Фрейндлих составляло более 90%. Она лечилась около трех месяцев.

Болезнь сильно подкосила актрису. Из цветущей дамы преклонных лет она превратилась в сухонькую старушку, которая, впрочем, не утратила своей узнаваемости.

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Так на снимках Мышинской Фрейндлих предстала в домашней атмосфере - в День своего рождения она не только принимала поздравления от близких, но и сама готовила праздничный обед.

"Моя любовь. С каждым годом я все более жадно впитываю и запоминаю каждое мгновение, каждое движение, слово, запах. 89 лет! Будь здорова, ба! Еще столько песен и сценок с правнуками разучивать!" - подписала фото внучка Алисы Бруновны.

Алиса Фрейндлих с внучкой
Алиса Фрейндлих сейчас - как выглядит актриса / коллаж: Главред, фото: instagram.com/annatarasova

Ранее дочь Нины Матвиенко впервые прокомментировала причины смерти певицы. Тоня Матвиенко рассказала, как провела последние месяцы жизни великая украинская артистка.

Также стало известно, что украинская певица Оля Цибульская попала в скандал из-за разрушенной оккупантами квартиры в Ирпене. На ее семью стали жаловаться соседи.

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