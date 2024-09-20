Врачи борются за жизнь путиниста.

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Бедрос Киркоров в реанимации / коллаж: Главред, фото: instagram.com/fkirkorov/

Пару недель назад стало известно, что отец российского певца Филиппа Киркорова, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, Бедрос Киркоров госпитализирован. Отметим, ему уже исполнилось 92 года.

Как рассказа пропагандистским росСМИ путинист Филипп, его отец в тяжелом состоянии, но врачи дают позитивный прогноз.

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"Спасибо, что спрашиваете. Есть возможность вас немножко успокоить. 92 года все-таки с лишним. Было плохо, очень плохо, практически совсем плохо, но врачи Боткинской больницы, гениальные врачи, Сергей Сергеевич, Дмитрий Николаевич Греков, вообще вся команда больницы спасла его жизнь так же, как в свое время спасла ему жизнь больница Вишневского. Он все еще находится в реанимации, но мы надеемся, что он вернется в строй. Мы всего очень ждем. Состояние тяжелое, но врачи все… Прогноз положительный. Надеемся, что мы отпразднуем еще не один его день рождения, как минимум", - сказал Киркоров.

Кто такой Бедрос Киркоров? Бедрос Киркоров — болгарский, советский и российский эстрадный певец, народный артист Российской Федерации (2012). Отец певца Филиппа Киркорова.

Бедрос Киркоров поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину и и считает, что российский диктатор Путин делает все возможное для своей страны.

Филипп Киркоров - последние новости по теме

Ранее путинист Киркоров опозорился перед дочерью Ани Лорак на вечеринке, посвященной Дню рождения девочки. Филипп был приглашен на праздник, так как является крестным Софии.

Также Примадонн устроил разборки на сьемках нового клипа. Причина недовольства Киркорова удивила даже его коллегу, который буквально опешил из-за мелочности певца.

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