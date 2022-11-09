Соседов объяснил нелепые образы Киркорова

Соседов прокомментировал образ Киркорова в колготках.
Музыкальный критик Сергей Соседов, который долгое время не гнушался украинских гонораров за участие в развлекательных шоу, а потом встал на сторону России, которая развязала кровавую войну против Украины, прокомментировал странные наряды Киркорова.
По мнению Соседова, образ артиста должен вызывать эмоции. В случае с Киркоровым и его последним выходом в колготках, то несомненно возникает лишь одна эмоция - отвращение, сообщает Рязань.life.
"Это часть профессии. Но я не понимаю, зачем зрители, которые не любят Киркорова, приходят на его концерт, выкладывают фото и пишут: "Позорище". Если вы не поклонники Киркорова, зачем вы приходите на его концерт?" - удивляется Соседов.
При этом Соседов отметил, что настоящие поклонники артиста обрадовались его появлению на сцене и получили массу положительных эмоций.
Напомним, российского певца Филиппа Киркорова, который поддерживает войну в Украине, высмеяли во время его концерта в Казахстане.
Туда он уехал после скандала с оскорблением певицы Наргиз. В сети появилось видео выступления. На опубликованных кадрах видно, что нарядился Киркоров в довольно броский наряд - на сцену он вышел в колготках.
Такой образ вызвал отвращение в пользователей сети. Не обошлось без колких шуток в сторону Киркорова.
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