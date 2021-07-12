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Соломия Витвицкая призналась, в каких отношениях с бывшим после развода

12 июля 2021, 13:32

Телеведущая 1+1 Соломия Витвицкая развелась с мужем, но они продолжают вместе работать в одной компании.

Соломия Витвицкая
Соломия Витвицкая / instagram.com/solomiyavitvitska/

Телеведущая 1+1 Соловия Витвицкая в декабре 2020 года развелась с мужем Владом Кочатковым, но рассекретила она это только весной следующего года.

Они продали купленную квартиру и поделили деньги, но оказывается, что на этом их общение не закончилось.

В своем Instagram Соломия Витвицкая рассказала, что осталась в отличных отношениях с бывшим, и они общаются в одной компании с друзьями.

"И опережая вопрос - мы с Владом Кочатковим охотно видимся со всеми нашими общими друзьями, так и в дальнейшем хорошо общаемся между собой, и выбирать кого звать из нас на вечеринку друзьям не приходится", - рассказала она, когда опубликовала фото с бывшим мужем.

Соломия и Влад посетили день рождения их общих друзей, и телеведущая опубликовала счастливое общее фото.

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Соломия Витвицкая и Влад Кочатков
Соломия Витвицкая и Влад Кочатков / instagram.com/solomiyavitvitska

Ранее Соломия Витвицкая впервые рассказала о разводе с мужем и последствиях.

Напомним, Соломия Витвицкая провела 8 лет общей жизни с Владом Кочатковым. Они познакомились на работе, и закрутился их роман.

За 8 лет они не завели детей, хоть много над этим работали, но Соломия успела стать крестной сразу у 7 детей друзей и близких.

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