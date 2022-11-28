Солистку группы Kazka раскритиковали за неудачный эксперимент с внешностью

Александра Зарицкая сменила цвет волос, за что нарвалась на критику / instagram.com/kazka.band

Украинская певица, вокалистка группы Kazka Александра Зарицкая поделилась собственным опытом борьбы с последствиями ракетного обстрела 23 ноября. Артистка, как и многие украинцы, оказалась в стесненных условиях - без электричества и прочих благ цивилизации, к которым все привыкли.

На связь с поклонниками она смогла выйти лишь вечером воскресенья. На своей странице в Instagram певица опубликовала сэлфи, и рассказала, чем занималась во время этого вынужденного кибер-детокса.

Так Зарицкая поделилась, что мобильную связь ей пришлось "ловить" за пределами дома, у трассы. Зато она нашла время для бьюти-процедур, и вдохновилась на смену цвета волос.

"Друзья, вы как? ❤️Впервые за все эти дни выбралась в цивилизацию. До этого пыталась поймать связь рано утром у трассы за городом. Такие теперь развлечения. А еще я успела выкрасить волосы. Сама. Что скажете? Знаю, бывает очень непросто, но помните, что я вас обожаю и очень горжусь всеми нами!" - пишет солистка Kazka.

Стоит отметить, что на фото Александра предстала с темными волосами, хотя ранее носила темно-русые на грани с каштановыми оттенки. Не все фанаты восприняли эти метаморфозы положительно. Среди восторженных комментариев к фото встречались и весьма язвительные в адрес внешности артистки:

Александра Зарицкая сменила цвет волос, за что нарвалась на критику / instagram.com/kazka.band

"Я аж испугалась".

"Вот же девки портят себя".

"Очень страшно выглядишь".

"Как будто другой человек, мне нравилась та, что была раньше, полненькая и такая душевная".

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