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Солист "Тик" показал фанатам свою юную дочь-красавицу

Дмитрий Видоменко
14 марта 2024, 23:50
Известный музыкант и солист группы ТИК Виктор Бронюк показал свою 15-летнюю дочь Еву и удивил фанатов тем, как она с годами изменилась.
Бронюк, дочь
Солист "Тик" показал фанатам свою юную дочь-красавицу / коллаж Главред, фото УНИАН и Instagram

Известный украинский артист и солист группы "Тик" Виктор Бронюк сообщил о большом событии в его семье ‒ дочь музыканта Ева отметила 15-летие. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Бронюк пожелал Еве быть счастливой, а также чтобы все ее заветные мечты осуществлялись.

"Евуся, с днем рождения! Пусть твои сладкие 15 будут самые счастливые! Воплощай все-все свои мечты легко и с радостью! Люблю тебя всем сердцем", — обратился к дочери исполнитель.

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Также певец показал, как Ева быстро выросла. В частности, музыкант сперва опубликовал архивные кадры дочери, где она была совсем крохой, а потом поделился свежим кадром. И стало видно, как с годами Ева очень сильно изменилась и стала настоящей красоткой.

Бронюк, дочь

Кто такой Виктор Бронюк?

Виктор Владимирович Бронюк (род. 24 марта 1979, с. Соколова, Хмельницкий район, Винницкая область) - украинский музыкант, лидер группы ТиК, сообщает "Википедия".

Напомним, ранее певица Тоня Матвиенко откровенно заговорила про первого мужа, отца ее старшей дочери Ульяны. Артистка признается, что даже через много лет она держит обиду на бывшего возлюбленного.

Также украинский певец Арсен Мирзоян прокомментировал репутацию своей второй жены, певицы Тони Матвиенко. Многие считают, что она увела артиста из семьи, за что называют разлучницей.

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Виктор Бронюк ТИК новости шоу бизнеса
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