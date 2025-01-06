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Сохраняет обаяние: как сейчас выглядит 87-летний Джек Николсон

Анна Подгорная
6 января 2025, 01:30
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Лорейн Николсон поделилась редким фото со звездным отцом.
Джек Николсон
Джек Николсон сейчас - дочь Джека Николсона показала актера / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вкратце:

  • Джек Николсон в начале десятых исчез с экранов
  • Дочь актера показала его на праздничном фото

После 2012 года легендарный американский актер Джек Николсон решил уйти на покой - без фанфар и громких заявлений он постепенно свел на нет свои публичные появления, ограничиваясь крайне малочисленными камео. О том, что происходит сейчас в жизни 87-летней звезды, известно лишь благодаря его близкому окружению и их редким комментариям про него.

Так недавно фанатов порадовала новостями про звездного отца актриса Лорейн Николсон - дочь артиста от Ребекки Бруссар. Николсон и Бруссар расстались вскоре после появления на свет их совместных детей (у Лорейн есть еще брат Рэй), однако актер оставался для них хорошим и внимательным отцом.

видео дня

Лорейн, которая пошла по актерским стопам родителей, и сегодня сохраняет со звездой крайне теплые отношения. В своем блоге в Instagram она показала, как провела рождественские каникулы - вечеринки и уютные посиделки с друзьями, а также приятный вечер в объятиях Джека Николсона.

Николсон-младшая на трогательном снимке показала, как тот выглядит сейчас. Несмотря на преклонный возраст актер прекрасно сохранился, и охотно позирует с дочерью.

Джек Николсон с дочерью Лорейн
Джек Николсон сейчас - дочь Джека Николсона показала актера / instagram.com/lnicholson

Голливуд - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что завершился бракоразводный процесс Анджелины Джоли и Брэда Питта, который длился целых 8 лет. Пара была в отношениях 10 лет, 2 года из которых - в официальном браке.

Также Дженнифер Лопес, которая весной 2024 года официально разошлась с Беном Аффлеком, заподозрили в романе с голливудской звездой, которая значительно старше нее.

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Кто такой Джек Николсон?

Джек Николсон - американский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер. Он является рекордсменом по наибольшему количеству актерских номинаций на "Оскар" (12), а также одним из трех трехкратных лауреатов среди мужчин. Кроме того, он - один из трех актеров, номинированных на "Оскар" за лучшую роль (главную или второго плана) в четырех разных десятилетиях подряд: 1970-х, 1980-х, 1990-х и 2000-х годах. Джек Николсон также является обладателем множества других наград, в том числе BAFTA, семи "Золотых глобусов", шести премий Национального совета кинокритиков США и лауреатом премии Гильдии киноактеров США, сообщает Википедия.

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