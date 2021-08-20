София Ротару презентовала новую песню в России перед концертом ко Дню Независимости Украины

За пять дней до концерта на стадионе НСК "Олимпийский" к 30-му Дню Независимости Украины Ротару спела на сцене страны-агрессора.
Украинская народная артистка София Ротару засветилась на российском концерте Крутого в Сочи. Певица посетила фестиваль Новая волна, где исполнила свои песни и презентовала новую.
Фото с Ротару на открытии Новой волны в Сочи опубликовали в Instagram мероприятия.
О появлении на Новой волне 2021 Софии Ротару заявило также издание Стархит. Они отметили, что певица, совершила редкое за последнее время появление в России.
"Внимание публики захватила и 74-летняя София Ротару. В последнее время артистка — редкий гость масштабных мероприятий, однако для Новой волны сделала исключение и не зря. Брюнетка произвела фурор в своем летящем платье, а также поразила моложавой внешностью", - говорится на сайте.Читайте такжеРотару, Лорак и Лобода - украинские артисты едут на фестиваль Новая волна в Россию
Певица не только покрасовалась на красной дорожке, но и презентовала свою новую песню Сердце размером с солнце. Видео опубликовали фанатские страницы Ротару в Instagram и на Youtube.
Также она исполнила песню Ледяные дожди
Напомним, что София Ротару через пару дней выступает на концерте ко Дню Независимости Украины на НСК Олимпийский, посвященному 30-летию украинской независимости.
Перед этим певица успела выступить на фестивале страны-агрессора, которая оккупировала Крым и часть Донбасса.
Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе
В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.
В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".