София Ротару презентовала новую песню в России перед концертом ко Дню Независимости Украины

София Ротару / УНИАН

Украинская народная артистка София Ротару засветилась на российском концерте Крутого в Сочи. Певица посетила фестиваль Новая волна, где исполнила свои песни и презентовала новую.

Фото с Ротару на открытии Новой волны в Сочи опубликовали в Instagram мероприятия.

О появлении на Новой волне 2021 Софии Ротару заявило также издание Стархит. Они отметили, что певица, совершила редкое за последнее время появление в России.

"Внимание публики захватила и 74-летняя София Ротару. В последнее время артистка — редкий гость масштабных мероприятий, однако для Новой волны сделала исключение и не зря. Брюнетка произвела фурор в своем летящем платье, а также поразила моложавой внешностью", - говорится на сайте.Читайте такжеРотару, Лорак и Лобода - украинские артисты едут на фестиваль Новая волна в Россию

Певица не только покрасовалась на красной дорожке, но и презентовала свою новую песню Сердце размером с солнце. Видео опубликовали фанатские страницы Ротару в Instagram и на Youtube.

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Также она исполнила песню Ледяные дожди

Напомним, что София Ротару через пару дней выступает на концерте ко Дню Независимости Украины на НСК Олимпийский, посвященному 30-летию украинской независимости.

Перед этим певица успела выступить на фестивале страны-агрессора, которая оккупировала Крым и часть Донбасса.