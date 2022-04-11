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Собчак выругали за то, что она сделала с сыном (Фото)

11 апреля 2022, 09:17

Собчак опубликовала фото с подросшим сыном Платоном.

Ксения Собчак
Ксения Собчак жалуется, что ей пришлось 17 часов добираться до Риги/ соцсети

Называющая себя независимой журналисткой Ксения Собчак опубликовала в своем аккаунте Instagram совместное фото с сыном Платоном.

За это фото ее раскритиковали подписчики.

"Больше всего в моей работе я не люблю. Командировки выпадающие на выходные, ужасно всегда скучаю по Платону…(.На прошлой неделе летала в Ригу из Москвы снимать кое-кого 17(!!) часов. 17 часов до Риги, Карл. Сейчас лечу опять с пересадками (рейсы сейчас есть только через Израиль и Стамбул) за классным контентом. Интервью само себя не снимет", - пожаловалась Собчак на санкции и на то, что теперь ей приходится реже видеть сына.

Впрочем подписчики обратили внимание не на сетования журналистки по поводу времени перелета, а на отфотошопленное изображение ее сына.

"Прошу прощения, если не в тему, но зачем фотошопить Платона", "Зачем так с ребенком", "Вы мальчика превратили в непонятное что-то", - прокомментировали подписчики фото Собчак.

Напомним, ранее стало известно о том, что после начала войны, которую Россия развязала в Украине, многие российские звезды покинули родную страну, а некоторые из них начали получать вторые гражданства.

viber
Ксения Собчак Собчак
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