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"Собаку разорвало на куски": дом украинской певицы уничтожили оккупанты

30 марта 2022, 19:09

Маша Фокина сообщила, что в дом попали обломки двух ракет.

Маша Фокина
Маша Фокина / instagram.com/mashafokina

28 марта был обстрелян дом бывшего премьер-министра Украины Витольда Фокина и его внучки, певицы Маши Фокиной.

В Instagram Фокина рассказала, как все произошло.

Она сообщила, что в дом попали обломки двух ракет, половина жилья была уничтожена.

"Мою семью лишили дома. Российские ракеты! Россияне, это "спецоперация?" Военный объект? Он требовал защиты? Там живет моя семья! Весь мой дом пострадал от обломков ракет. Нет фасада дома, не говоря уже об окнах и дверях. Подвал, где месяц пряталась вся моя семья, сгорел дотла! У вас до сих пор отсохший мозг, застрявший в российских новостях?", - написала она.

Фокина рассказала, что из-за обстрелов погибла любимая собака семьи.

"Погибла наша собака, которая пыталась спрятаться под лавочкой, на которой любит сидеть мой дедушка и бабушка. Собаку разорвало на куски", - с горечью написала Маша.

Отметим, что сама Маша с сыном проживает сейчас в США, откуда она часто приезжала в Украину.

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