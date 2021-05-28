"Сногсшибательная": Настя Каменских в корсете заворожила обольстительным телом

Настя Каменских / кадр с блога

Тренерка шоу Голос країни певица Настя Каменских выпустила новый альбом - "Красное вино", и продолжает удивлять поклонников новыми фактами про него и сексуальными фото.

Каменских раскрыла нове подробности о своей работе над альбомом "Красное вино", и объяснила, какой смысл она вкладывала в свое творение.

Певица в инстаграм побаловала поклонников фото в образе из клипа - красном платье-корсете с открытым верхом и с откровенными разрезами по бокам, которые добавляют соблазнительности, особенно во время танцев.

"В каждую песню альбома "Красное вино" я вложила важные для меня моменты, воспоминания, эмоции и чувства. Такие, которые бывают в жизни каждой женщины. Поэтому каждая сможет услышать в нем свою историю. А какие строчки из альбома больше всего откликнулись вам?", - пишет певица.

Настя Каменских / instagram.com/kamenskux/

"Если красивая - то красивая, что есть - то есть!", "Секси", "Шикарная", "Прелесть", "Бомба-ракета", "Огонь, Настя!!!", "Между нами - только танец...", "Настя Вы просто сногшибательная", - пишут в комментариях.

Ранее Настя Каменских раскрыла подробности съемок эротичных танцев в клипе Красное вино

Напомним, что в 2020 году Настя Каменских дебютировала со своим мужем Потапом в шоу Голос країни, где они сидели на сдвоенном кресле. Потап уже ранее пробовал свои силы на шоу, но победу ожидал получить с помощью и советами своей жены.

Смотреть онлайн все выпуски шоу Голос країни можно на сайте 1plus1 video.