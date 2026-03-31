Смерть принца Филиппа: биограф назвал болезнь, от которой умер муж Елизаветы II

Герцог Эдинбургский был верным спутником королевы на протяжении 73 лет.

Принц Филипп умер - озвучена новая версия о смерти герцога Эдинбургского

9 апреля 2021 года, за два месяца до своего столетия, скончался принц Филипп, Герцог Эдинбургский - муж королевы Елизаветы II. В связи с преклонным возрастом принца-консорта, причиной смерти были объявлены "естественные причины".

Через пять лет после смерти Филиппа биограф Хьюго Викерс заявил, что тот страдал от неоперабельной формы рака поджелудочной железы. Диагноз, по словам Викерса, герцогу Эдинбургскому поставили еще в 2013 году во время медицинского обследования.

Также биограф утверждает, что королевы Елизаветы II не было рядом с мужем в его последние земные минуты. Этот факт очень огорчил ее, потому что "как это часто бывает в жизни, он ушел, не попрощавшись". Пара была вместе 73 года.

О персоне: Елизавета II Елизавета II – королева Соединенного Королевства и 14 стран Содружества наций с 6 февраля 1952 года до своей смерти 8 сентября 2022 года. Правила 70 лет и семь месяцев, дольше всех британских монархов.

Время от времени она сталкивалась с республиканскими настроениями и критикой королевской семьи в СМИ, особенно после распада бракосочетаний ее детей, ее annus horribilis в 1992 году и смерти ее бывшей невестки Дианы, принцессы Уэльской в ​​1997 году. Однако поддержка монархии в Соединенном Королевстве оставалась неизменно высокой, как и ее личная популярность. Елизавета II скончалась 8 сентября 2022 года.

