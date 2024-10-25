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Смерть Лиама Пейна связали с рэппером P.Diddy

Алена Кюпели
25 октября 2024, 11:27
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Оказывается, что в крови певца обнаружили особенный наркотик, которые якобы заставлял носить своих сотрудников рэппер.
Смерть Лиама Пейна связали с P.Diddy
Смерть Лиама Пейна связали с P.Diddy / Коллаж Главред, фото Instagram/liampayne, diddy

16 октября музыкальное сообщество потрясла новость о смерти бывшего участника One Direction Лиама Пейна.

Как писал ранее Главред, он был обнаружен мертвым после падения с балкона третьего этажа своего гостиничного номера в отеле CasaSur Palermo в Буэнос-Айресе, Аргентина. Токсикологические отчеты показали, что в его организме было обнаружено несколько веществ, включая "розовый кокаин", рекреационную наркотическую смесь, обычно состоящую из метамфетамина, кетамина, МДМА, кокаина, бензодиазепина и крэка.

The Economic Times сообщает, что Шон "Дидди" Комбс якобы заставлял своих сотрудников носить с собой наркотик, известный как розовый кокаин, также известный как Туси. Как сообщает People, заявление было сделано в жалобе, поданной ранее в этом году сотрудником Комбса. Примечательно, что тот же наркотик был обнаружен в теле Лиама Пейна.

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Жалобу подал Родни "Lil Rod" Джонс, бывший видеооператор и продюсер Комбса, который подал на него в суд в феврале, обвинив его в сексуальных домогательствах и заявив, что употребление наркотиков широко распространено в деловых операциях Комбса.

Скандал с P.Diddy - что случилось

54-летний Шон Комбс был арестован в Нью-Йорке по обвинениям в секс-трафике, транспортировке людей для занятия проституцией и участии в рэкете. Эти обвинения охватывают последние 16 лет его деятельности и связаны с организацией так называемых freak off вечеринок – элитных сексуальных мероприятий, которые, как утверждают власти, были организованы для эксплуатации женщин.

Комбс также известен как Puff Daddy, P.Diddy и Diddy. Он продюсировал рэпера Notorious B.I.G., а его дебютный альбом No Way Out продался тиражом более 7 миллионов копий. P.Diddy также прославился как трижды лауреат премии "Грэмми" и сотрудничал с такими звездами, как Мэрайя Кэри, Мэри Джей Блайдж и Ашер. Помимо музыки, он создавал проекты в сфере моды, телевидения и алкогольного бизнеса. Однако на фоне этих достижений его имя теперь связывают с обвинениями в преступлениях, которые могут привести к серьезным последствиям.

Отметим, что этот иск следует за серией судебных исков против Комбса, включая иск его бывшей жены Касандры "Кэсси" Вентуры, которая обвинила его в сексуальном насилии.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, в июле 2024 года Клинт Иствуд стал вдовцом - умерла Кристина Сандера, с которой он жил в фактическом браке на протяжении последних 10 лет.

Также стала известная причина загадочной смерти звезды сериала "Альф" - актера Бенджи Грегори. Тело "Брайана Таннера", самого младшего члена киносемьи, было обнаружено на парковке еще в июне.

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