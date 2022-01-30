Смерть Куравлева: кому достанутся шикарная квартира и дача знаменитого актера

Леонид Куравлев / КП

Стали известны подробности завещания знаменитого актера Леонида Куравлева.

Как пишет kp.ru, артист составил завещание задолго до смерти.

Кому достанется наследство Куравлева

У него была пятикомнатная квартира в центре Москвы, из окон которой видно Москву-реку и храм Христа Спасителя. Отмечается, что похожая квартира в этом же доме стоит не менее 82 миллионов рублей.

Кроме того, Куравлев владел дачей в Подмосковье стоимостью порядка 10 миллионов рублей. Все это имущество будет поделено в равных долях между сыном актера Василием и его дочерью Екатериной.

Реклама

Где и когда похоронят Куравлева

Куравлева похоронят 1 февраля на Троекуровском кладбище, сообщили РИА Новости в Союзе кинематографистов России.

"Похороны Леонида Куравлева состоятся во вторник, скорее всего на Троекуровском кладбище", — сказал представитель союза.

"Украинцы мне не нужны": почему Куравлев попал на Миротворец

Добавим, что с 2017 года Куравлев находился в базе сайта Миротворец за антиукраинскую пропаганду и открытую поддержку агрессивной политики России.

Он был одним из подписантов обращения деятелей культуры РФ в поддержку аннексии Крыма и политики Владимира Путина по отношению к Украине.

В ответ на попадание в базу Миротворца Куравлев сказал: "Я для них угроза. Я в Украине не был уже много-много десятков лет. Они [украинцы] мне не нужны".