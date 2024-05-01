Словил звезду: Melovin унизил украинскую певицу

Певица Мята пожаловалась, что Melovin словил "звездную болезнь" и даже не здоровается с ней.

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Melovin игнорировал певицу Мяту / коллаж: Главред, фото: instagram.com/melovin_official/

Украинская певица Мята заявила, что певец Melovin ведет себя очень странно и не здоровается при встречах.

В эфире "Нашего радио" певица высказала свое мнение о певце и рассказала об их встречах.

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"Было просто несколько ситуаций мне непонятных, когда, например, не здороваешься – проходишь, голову поднял. Не знаю, может, сейчас он изменился? Война людей меняет. А то, что было до войны, – то, что я видела..." – сказала Мята.

Также она подозревает, что артист просто словил звезду.

"Я думаю, что это пафос и звездочка, вот здесь (на лбу)", – заявила Мята.

Кто такой Меловин? MÉLOVIN (настоящее имя Константин Николаевич Бочаров; род. 11 апреля 1997, Одесса, Украина) — украинский певец, победитель шестого сезона украинского вокального шоу "X-Фактор", победитель второго сезона гипершоу "Маска". Представитель Украины на 63-м песенном конкурсе "Евровидение" в Португалии с песней "Under The Ladder", где занял в финале 17-е место. В июле 2021 года Меловин сделал каминг-аут бисексуалом на Atlas Weekend 2021, пишет Википедия.

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Отметим, певец Melovin откровенно рассказал о своем затяжном алкоголизме и как он избавился от плохой привычки. По словам Melovin, его лечащий врач посоветовал провести дополнительные исследования печени и отметил, что у того может быть подозрение на сахарный диабет.

А также Melovin не скрывает свою болезнь и рассказал, как он сменил свой привычный график. Певец вынужден постоянно измерять уровень сахара в крови, по его словам, он это делает постоянно.

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