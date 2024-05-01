УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Словил звезду: Melovin унизил украинскую певицу

Элина Чигис
1 мая 2024, 03:00
Певица Мята пожаловалась, что Melovin словил "звездную болезнь" и даже не здоровается с ней.
Melovin
Melovin игнорировал певицу Мяту / коллаж: Главред, фото: instagram.com/melovin_official/

Украинская певица Мята заявила, что певец Melovin ведет себя очень странно и не здоровается при встречах.

В эфире "Нашего радио" певица высказала свое мнение о певце и рассказала об их встречах.

видео дня

"Было просто несколько ситуаций мне непонятных, когда, например, не здороваешься – проходишь, голову поднял. Не знаю, может, сейчас он изменился? Война людей меняет. А то, что было до войны, – то, что я видела..." – сказала Мята.

Также она подозревает, что артист просто словил звезду.

"Я думаю, что это пафос и звездочка, вот здесь (на лбу)", – заявила Мята.

Кто такой Меловин?

MÉLOVIN (настоящее имя Константин Николаевич Бочаров; род. 11 апреля 1997, Одесса, Украина) — украинский певец, победитель шестого сезона украинского вокального шоу "X-Фактор", победитель второго сезона гипершоу "Маска". Представитель Украины на 63-м песенном конкурсе "Евровидение" в Португалии с песней "Under The Ladder", где занял в финале 17-е место. В июле 2021 года Меловин сделал каминг-аут бисексуалом на Atlas Weekend 2021, пишет Википедия.

Melovin - последние новости по теме

Отметим, певец Melovin откровенно рассказал о своем затяжном алкоголизме и как он избавился от плохой привычки. По словам Melovin, его лечащий врач посоветовал провести дополнительные исследования печени и отметил, что у того может быть подозрение на сахарный диабет.

А также Melovin не скрывает свою болезнь и рассказал, как он сменил свой привычный график. Певец вынужден постоянно измерять уровень сахара в крови, по его словам, он это делает постоянно.

Читайте больше о Melovin:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Melovin новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Мощные взрывы и пожар: россияне ударили баллистикой по Одессе, есть погибшие

Мощные взрывы и пожар: россияне ударили баллистикой по Одессе, есть погибшие

00:59 Украина
"Надо сорвать российский замысел": Зеленский провел ряд важнейших совещаний

"Надо сорвать российский замысел": Зеленский провел ряд важнейших совещаний

22:42 Политика
Больше Patriot: в США заинтриговали заявлением о передаче ЗРК Украине

Больше Patriot: в США заинтриговали заявлением о передаче ЗРК Украине

22:36 Украина
Все главные новости

Популярное

Танцор-беглец Влад Яма показался в Крыму 96021

Танцор-беглец Влад Яма показался в Крыму

Гороскоп на завтра 1 мая: Девы - вашу ошибку разоблачат, Стрельцов - будут поливать грязью 9773

Гороскоп на завтра 1 мая: Девы - вашу ошибку разоблачат, Стрельцов - будут поливать грязью

Массированная ночная атака ATACMS на Крым: у оккупантов - мощные потери 5256

Массированная ночная атака ATACMS на Крым: у оккупантов - мощные потери

Доверие подорвано : Столтенберг сделал важное заявление после визита в Киев 2946

"Доверие подорвано": Столтенберг сделал важное заявление после визита в Киев

Последние новости

03:00

Словил звезду: Melovin унизил украинскую певицу

02:36

Стратегический город может оказаться в окружении: эксперт назвал главную цель РФ

02:00

Близнецы не от Аллы Пугачевой: Ксения Собчак сделала громкое заявление

01:35

Сантехник раскритиковал популярный способ прочистки труб: как его лучше заменить

00:59

Мощные взрывы и пожар: россияне ударили баллистикой по Одессе, есть погибшие

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

30 апреля, вторник
23:59

Смешные девчонки: Гордон показал чуть выпивших и веселых Пугачеву с ВайкулеВидео

23:51

Что должно быть на столе в день Пасхи 2024 года: какие блюда приготовитьВидео

23:23

Теперь не отделается: новая пассия Началджиоглу сделала провокационное тату

22:44

Санта Димопулос объявила свою новую профессию

Реклама
22:42

"Надо сорвать российский замысел": Зеленский провел ряд важнейших совещаний

22:39

Даша Кацурина впервые показала свою стильную маму-красоткуВидео

22:36

Больше Patriot: в США заинтриговали заявлением о передаче ЗРК Украине

22:26

Войска РФ смогли продвинуться вперед: в ВСУ назвали самые горячие участки фронта

21:50

Чем натуральным можно покрасить яйца: результат поразит каждогоВидео

21:33

"Доверие подорвано": Столтенберг сделал важное заявление после визита в Киев

21:29

Цимбалару впервые высказалась о причинах разрыва с мужем после 10 лет вместе

21:27

Гороскоп на май 2024 для Водолеев: астролог назвала самые удачные дниВидео

21:17

РФ пойдет в большое наступление до 9 мая: пограничник назвал направления

20:54

Незаменимый на кухне и особо опасный: из чего на самом деле делают маргаринВидео

20:53

8 лет без наказания: СМИ раскрыли, как Мартыненко и другие фигуранты громкого дела НАБУ избежали ответственности

Реклама
20:36

Есть исключения: кто сможет получить паспорт за границей вопреки ограничениям - МИД

19:52

Оккупанты уже "отгребли": в ОВА рассказали, готовит ли РФ наступление на Харьков

19:44

Как правильно мыть машину: ответ удивит опытных водителей

19:33

В Украину врывается настоящий "ад": какой будет погода в первый день мая

19:10

В Брюсселе и Вашингтоне внимательно следят за Украиной в очень важной темемнение

19:06

Защищать не будут: в Польше резко высказались о возвращении мужчин в Украину

19:03

Трамп угрожает прекратить помогать Украине и выдвинул свое условие

19:02

12 проколов на лице: предательница Тодоренко показала экстремальный пирсинг

18:38

За неделю россияне оккупировали до 6 сел на Востоке, РФ спешит с наступлением - NYT

18:26

Польша будет сбивать ракеты над Украиной: НАТО может принять сверхважное решение

18:19

"Ничего святого": в ВСУ оценили вероятность Пасхального перемирия с Россией

17:32

Есть особое место: эксперт рассказала, где нельзя хранить молоко в холодильнике

17:25

Самая дорогая еда в мире - перекус за тысячи долларов

17:14

Как огурчик: король Чарльз III вышел в люди впервые после онкодиагнозаВидео

17:06

Ракетный удар по Украине на Пасху: украинцев предупредили о новых провокациях РФ

17:05

Куда нужно сходить 1 мая, чтобы выгнать из жизни проблемы - приметы дня

17:05

РФ будет наносить больше массированных ударов по Украине в ближайшие два месяца

16:43

"Мир в обмен на территории": в США объяснили скандальные заявления Трампа

16:21

С митрополита УПЦ МП "Паши-мерседеса" сняли электронный браслет - СМИ

16:01

Это Жанна: Наталья Фриске увидела сестру

Реклама
15:40

Повлияет на ход боев: разведка оценила последствия удара по аэродрому РФ на Кубани

15:39

Только единицы найдут яблоко за 8 секунд: сложная загадка на проверку внимательности

15:37

Массированная ночная атака ATACMS на Крым: у оккупантов - мощные потери

15:34

Будет ли депортация уклонистов домой в Украину: заявление Кабмина

15:20

Король Чарльз не будет встречаться с Гарри: названа причина

15:16

"Жму руку! Обнимаю!" - кощунство вассала, которое привело войну в Украину, - Гладких о годовщине диалога Порошенко и Путина

15:08

Церковный праздник 1 мая: что запрещено делать в Страстную среду

15:00

Супер вкусный салат на Пасху 2024: изумительный рецепт, который потребуют всеВидео

14:38

Зеленский объявил о главном условии вступления Украины в НАТО

14:26

Снова невеста: Камалия подогрела слухи о новом замужестве

^
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзину
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Война с Россией
Россия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Мода и красота
Новости модыЖенские стрижкиСоветы от Андре ТанаОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять