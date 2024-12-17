"Сломала жизнь парню": в РФ обвиняют Седокову в смерти бывшего мужа

Читайте подробно:
- Янис Тимма покончил жизнь самоубийством
- Спортсмена нашел жилец дома
- Поклонники выразили свои соболезнования
Российский спортсмен и бывший муж предательницы Украины Анны Седоковой - Янис Тимма оставил ей послание перед смертью.
Как сообщают российские пропагандисты, Яниса нашли мертвым в центре Москвы на улице Сергея Макеева в бизнес-отеле, но, по другим данным, он был в хостеле. Предварительно известно, что спортсмен совершил самоубийство.
В СМИ уже появилось фото с места происшествия, Янис снял номер в отеле, который находится в старой пятиэтажке.
"В итоге бездыханное тело Тиммы нашел жилец данного дома… Очевидец сразу обратился в правоохранительные органы. Теперь по поводу произошедшего ведется следствие, деталей которого пока нет в открытом доступе", - написали пропагандисты.
Стоит отметить, что перед смертью Тимма поздравил Седокову с днем рожденья. Также на странице Яниса в соцсетях поклонники выражают свое мнение о случившемся.
"Какой кошмар… Как она с этим жить собирается…";
"Сломала жизнь парню, разрушила семью";
"Ни одна женщина, как и ни один мужчина не стоят жизни человека. Ещё чего. Такой молодой, восстановил бы карьеру, нашел новую любовь и имел бы ещё детей… Ради кого расставаться с жизнью? Ради какой-то уже потрёпанной, переделанной и перекроившей себя певички";
"Белькевич! Теперь Тимма. Царствие небесное", - пишут поклонники.
Также Янис оставил комментарий под последним постом певицы, где написал: "02.07.92-16.12.24".
Напомним, пара была в браке около четырех лет, в октябре певица подала на развод. После этого Тимма публиковал в соцсетях странные ролики ― трансляцию с камеры, направленной с балкона вниз, и видео с пачками таблеток.
Анна Седокова и Янис Тимма - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, отношения предательницы Анны Седоковой и Яниса Тиммы для певицы стали самыми длительными вопреки тому, что все четыре года вместе пара бурно ссорилась, мирилась, и нередко раскрывала чрезмерно личные подробности. Осенью 2023 года в прессе появились первые слухи о том, что Седокова и Тимма переживают не лучшие времена.
А также ранее Янис Тимма сделал странное признание о Анне Седоковой. Оказывается, запроданка больше любит деньги, чем своих многочисленных мужчин.
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Кто такая Анна Седокова
Анна Седокова - украинская поп-певица. Получила известность в 2000 году, став ведущей утреннего шоу "Подъем". Она попала в "ВИА Гру" в 2002 году после решения продюсеров расширить состав до трио. Покинув группу в 2004 году, Седокова начала сольную карьеру. Она была замужем три раза и имеет троих детей от разных мужей.
Седокова предательски молчит о войне в Украине, а также продолжает строить свою карьеру в террористической России.
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